„Лигата на талантите“ с акцент върху U17 – Левски с впечатляващ обрат срещу Лудогорец

През изминалата седмица се изигра 24-ия кръг в Елитната група до 17 години.

Левски победи лидера Лудогорец в голов спектакъл, Локомотив (Пловдив) също записа успех срещу ЦСКА 1948 в голов сблъсък. В останалите срещи от първата осмица имаше две равенства завършили при резултат 1:1.

Втората осмица беше също толкова резултатна като гостуващите отбори записаха 3 успеха. Само Национал спечели своята визита, като го стори по-убедителен начин разгромявайки Фратрия със 7:0.

Екипът на „Лигата на талантите“ направи анализ на всичко най-интересно от кръга в Елитните групи.