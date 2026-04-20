Левски с класическа победа над Ботев (Пловдив) при 17-годишните

Отборът на Левски записа убедителна победа с 3:0 над Ботев (Пловдив) в среща от 23-тия кръг на Елитната група до 17 години. Точни за "сините" бяха Андрей Нешев и на два пъти Ернан Ангелов.

Още от първия съдийски сигнал домакините наложиха сериозен натиск и създадоха няколко чисти положения пред вратата на съперника. Левски дори на два пъти уцели гредите, като голът изглеждаше въпрос на време. Логичното се случи в 40-ата минута, когато Ернан Ангелов откри резултата с точен удар с глава след центриране отдясно.

След почивката сценарият на терена не се промени - Левски продължи да диктува темпото, но гостите от Пловдив имаха своя шанс. Около 10 минути след подновяването на играта Ботев можеше да изравни след опасна ситуация при корнер, но не успя да се възползва.

В 59-ата минута Андрей Нешев удвои преднината на "сините". Попадението падна след ъглов удар, като Нешев се разписа с глава. Крайният резултат бе оформен в 83-тата минута отново от Ернан Ангелов, който излезе сам срещу вратаря, преодоля го и реализира на празна врата.

С успеха Левски затвърди силното си представяне в първенството и добави нови три точки към актива си, докато Ботев (Пловдив) не успя да се противопостави на по-активния си съперник.