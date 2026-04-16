„Лигата на талантите“ с обзор на кръга при 17-годишните – ключови столични сблъсъци

През изминалата седмица се изигра 22-я кръг в Елитната група до 17 години

Левски записа минимална победа срещу Славия с 1:0, а в другия столичен сблъсък Септември победи ЦСКА 1948 със същия резултат. Черно море и Ботев (Пловдив) не се победиха. Лидерът Лудогорец пък победи Локомотив (Пловдив) в своето гостуване.

Във втората осмица Арда разгроми Фратрия със 7:0, Етър записа победа в своето домакинство на Пирин, а останалите два двубоя завършиха наравно.

Екипът на „Лигата на талантите“ направи анализ на всичко най-интересно от кръга в Елитните групи.