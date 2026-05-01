Обявиха съдиите за Левски - ЦСКА 1948, ЦСКА - Лудогорец и дербито на Пловдив, топ съдиите на България отново аут

  • 1 май 2026 | 10:05
СК към БФС обяви снощи нарядите за 32-рия кръг на efbet Лига. Двубоят Левски - ЦСКА 1948, след който "сините" може официално да си гарантират шампионската титла, е поверен на Кристиян Колев. Ключовата битка за медалите между ЦСКА и Лудогорец ще ръководи Мариян Гребенчарски, а дербито на Пловдив - Венцислав Митрев.

От нарядите е видно, че БФС отново прибягва до назначения, в които липсват най-високопоставените рефери в ранглистата на ФИФА.

Срещи от 32 кръг на efbet Лига, сезон 2025-2026

 1 май 2026 г., петък, 17:30 ч.

ПФК Септември Сф - ПФК Монтана 1921

ГС:Мартин Живков ВеликовАС1:Красимир Атанасов АтанасовАС2:Христо Пламенов Хаджийски

4-ТИ:Християна Красимирова ГутеваВАР:Станимир Лозанов ТренчевАВАР:Владимир Вълков Вълков

СН:Валентин Желев Добрев 

 

1 май 2026 г., петък, 20:00 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ ДОБРУДЖА 1919 - ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929

ГС:Георги Петров СтояновАС1:Георги Йорданов ДойновАС2:Тодор Василев Вуков

4-ТИ:Антонио Тодоров АнтовВАР:Георги Милков ГинчевАВАР:Георги Димитров Давидов

СН:Радан Василев Мирянов 

2 май 2026 г., събота, 14:00 ч.

ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Славия 1913

ГС:Димитър Димитров ДимитровАС1:Дарин Василев ИвановАС2:Николай Георгиев Попниколов

4-ТИ:Кристиян Младенов ТодоровВАР:Драгомир Димитров ДрагановАВАР:Красимир Маргаритов Кръстев

СН:Георги Крумов Виделов 

2 май 2026 г., събота, 16:30 ч.

ПФК Ботев Враца - ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918

ГС:Никола Антонов Попов АС1:Иво Николаев Колев АС2:Светослав Колев Енчев

4-ТИ:Геро Георгиев Писков ВАР:Волен Валентинов Чинков АВАР:Ивайло Красимиров Ненков

СН:Иван Захариев Вълчев 

2 май 2026 г., събота, 19:00 ч.

ПФК Левски - ФК ЦСКА 1948

ГС:Кристиян Николов Колев АС1:Мартин Емилов Венев АС2:Дениз Пиринов Соколов

4-ТИ:Любослав Бисеров Любомиров ВАР:Мартин Живков Великов АВАР:Тодор Недялков Киров

СН:Георги Василев Йорданов 

3 май 2026 г., неделя, 13:30 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД

ГС:Радослав Петров Гидженов АС1:Мартин Веселинов Маргаритов АС2:Желязко Димитров Пилатов

4-ТИ:Мартин Иванов Марков ВАР:Валентин Станчев Железов АВАР:Геро Георгиев Писков

СН:Венцислав Иванов Гаврилов 

3 май 2026 г., неделя, 16:15 ч.

ПФК Ботев АД - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД

ГС:Венцислав Георгиев Митрев АС1:Мирослав Максимов Иванов АС2:Петър Велизаров Митрев

4-ТИ:Тодор Недялков Киров ВАР:Васил Петров Минев АВАР:Станимир Лозанов Тренчев

СН:Цветан Кръстев Кръстев 

3 май 2026 г., неделя, 19:00 ч.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД - ПФК Лудогорец 1945

ГС:Мариян Георгиев Гребенчарски АС1:Георги Пламенов Тодоров АС2:Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ:Денислав Йорданов Сталев ВАР:Любослав Бисеров Любомиров АВАР:Михаел Петков Павлов

СН:Крум Добринов Стоилов 

