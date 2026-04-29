Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Левски няма да получи медалите при победа над ЦСКА 1948 - ето кога ще е награждаването на "сините"

Левски няма да получи медалите при победа над ЦСКА 1948 - ето кога ще е награждаването на "сините"

  • 29 апр 2026 | 10:42
  • 419
  • 0

Левски няма да бъде награден с титлата и златните медали и при победа над ЦСКА 1948 в събота, което принципно гарантира първото място в края на сезона. „Мач Телеграф“ съобщава, че от „Герена“ изрично са уведомили БФС, че не искат да слагат каруцата пред коня и централата да организира евентуално награждаване в събота. Идеята на „сините“ шефове е при победа над „червените“ от Бистрица, трофеят да бъде получен в първия сблъсък с Лудогорец в плейофите. Става дума за домакинството на разградчани, което е на 9 май (събота) от 18:45 часа на стадион „Георги Аспарухов“. За тогава е предвидено голямо тържество на „Герена“, разбира се, ако отборът си е осигурил дотогава титлата, което е почти сигурно.

Трансферно разочарование на Левски подписа договор с бразилска агенция
Трансферно разочарование на Левски подписа договор с бразилска агенция

Интересно е да се спомене, че футболистите на Левски за първи път от много години ще получат медали след края на сезона, ако отборът финишира първи. В клуба имат правило, което диктува събитията от доста години, според което играчите не взимат медалите, ако са сребърни или бронзови.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Сблъсък с високо напрежение! ЦСКА и Лудогорец излизат в титаничен двубой в преследване на голямата цел

  • 29 апр 2026 | 07:07
  • 9675
  • 119
Тъжна вест! Почина легендарният Янко Динков

  • 29 апр 2026 | 01:11
  • 8635
  • 6
Шефът на СОС: Ще помогнем за новия стадион на Левски

  • 28 апр 2026 | 22:43
  • 3896
  • 8
Резултати и голмайстори след 24-ия кръг на Елитната група до 15 години

  • 28 апр 2026 | 20:19
  • 2196
  • 0
Локо (Пловдив): Първата среща ще се помни цял живот, но нашата работа още не е приключила

  • 28 апр 2026 | 19:42
  • 1743
  • 0
Ето кога и къде ще се проведе финалът за Купата на АФЛ

  • 28 апр 2026 | 18:20
  • 2457
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Сблъсък с високо напрежение! ЦСКА и Лудогорец излизат в титаничен двубой в преследване на голямата цел

  • 29 апр 2026 | 07:07
  • 9675
  • 119
Какъв мач! ПСЖ и Байерн превъртяха играта в Шампионската лига

  • 28 апр 2026 | 23:59
  • 78411
  • 434
Светът е във възторг: Това ли беше най-великият двубой в историята?

  • 29 апр 2026 | 10:28
  • 1936
  • 0
Атлетико Мадрид и Арсенал посягат към финала в Шампионската лига

  • 29 апр 2026 | 07:28
  • 6834
  • 13
Везенков блести, а Олимпиакос сгази Монако и поведе в 1/4-финалите на Евролигата

  • 28 апр 2026 | 23:03
  • 16819
  • 10
Асфалтираха централната алея пред "Армията"

  • 28 апр 2026 | 16:28
  • 50533
  • 159