Левски няма да получи медалите при победа над ЦСКА 1948 - ето кога ще е награждаването на "сините"

Левски няма да бъде награден с титлата и златните медали и при победа над ЦСКА 1948 в събота, което принципно гарантира първото място в края на сезона. „Мач Телеграф“ съобщава, че от „Герена“ изрично са уведомили БФС, че не искат да слагат каруцата пред коня и централата да организира евентуално награждаване в събота. Идеята на „сините“ шефове е при победа над „червените“ от Бистрица, трофеят да бъде получен в първия сблъсък с Лудогорец в плейофите. Става дума за домакинството на разградчани, което е на 9 май (събота) от 18:45 часа на стадион „Георги Аспарухов“. За тогава е предвидено голямо тържество на „Герена“, разбира се, ако отборът си е осигурил дотогава титлата, което е почти сигурно.

Интересно е да се спомене, че футболистите на Левски за първи път от много години ще получат медали след края на сезона, ако отборът финишира първи. В клуба имат правило, което диктува събитията от доста години, според което играчите не взимат медалите, ако са сребърни или бронзови.