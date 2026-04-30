ЦСКА пусна билетите за шампионатния двубой с Лудогорец

Билетите за домакинския двубой на ЦСКА срещу Лудогорец от втория кръг на плейофите в efbet Лига вече са в продажба. Срещата ще се играе на 3 май (неделя) от 19:00 ч. на Националния стадион "Васил Левски".

Пропуски могат да бъдат закупени онлайн, на касите на стадион "Васил Левски" на ул. "Гурко" на 2 май (работно време 10:00-19:00 ч.) и на 3 май (от 10:00 ч. до началото на второто полувреме на мача), както и в официалния фен магазин на ЦСКА на ул. "Солунска" 12 (работно време 10:00-19:00 ч.).

Притежателите на абонаментни карти на ЦСКА могат да посетят двубоя с тях.

Цените на билетите са както следва:



Сектор А, ВИП ложа 8 – 86,92 евро (170 лв.)

Сектор А – 13,80 евро (27 лв.)

Сектор Г – 7,67 евро (15 лв.)

Сектор Б, блок 26 (гости) – 7,67 евро (15 лв.)

В деня на мача (3 май) ще работят 4 от билетните каси на ул. "Гурко" (от 10:00 ч. до началото на второто полувреме на двубоя).

"Призоваваме „червените“ фенове да се снабдят с билети онлайн или физически възможно най-рано, за да се избегнат струпвания пред касите непосредствено преди началото на двубоя. Деца до 7-годишна възраст включително могат да влязат безплатно на стадиона с пълнолетен придружител, а всички лица, които придружават деца до 14-годишна възраст, трябва да попълнят декларация.

Билети за сектора за гости могат да бъдат закупени онлайн, както и физически в деня на мача от 17:00 ч. пред вход 10 на Националния стадион. Входовете на стадиона за зрители ще бъдат отворени в 18:00 ч.

Уведомяваме привържениците с увреждания, които се нуждаят от специален достъп до стадиона, че предварително трябва да подадат заявка на адрес press@cska.bg до 2 май (събота), 17:00 ч., с информация за придружаващото лице. Влизането на хора в инвалидни колички на стадиона в деня на мача ще се осъществява през вход 26 на Сектор А в 18:00 ч.", пишат от клуба.