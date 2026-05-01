Зверев си отмъсти на Коболи и е на полуфинал в Мадрид

Александър Зверев се класира за полуфиналите на турнира от сериите „Мастърс 1000“ в Мадрид след убедителна победа с 6:1, 6:4 над Флавио Коболи. Играейки на корт „Маноло Сантана“, вторият в схемата и номер 3 в света затвърди превъзходството си над Коболи на клей в два сета.

Германецът се справи с първия сет с авторитет при 6:1, а след това приключи мача във втория сет с уверено 6:4. Зверев показа спокойствие, което отговаряше на неговата позиция в схемата.

Само 12 дни след загубата от Коболи на полуфиналите в Мюнхен, Зверев даде едва 7 от 39 точки при първия си сервис по пътя към четвъртия си полуфинал в испанската столица.

А за да затвърди класата си и да стигне до мач за титлата, Зверев ще трябва да се справи с 21-годишния белгиец Александър Блокс в петъчната вечерна сесия. Блокс, 69-и в света, по-рано победи действащия шампион Каспер Рууд с 6:4, 6:4, за да достигне първия си полуфинал от Мастърс 1000.

С победата си над Коболи, Зверев също така вече има 179 победи на клей на ниво АТР, с която изпревари Филип Колшрайбер за най-много победи сред германците в Оупън-ерата.

За разлика от срещата им в Мюнхен преди две седмици, Зверев бързо намери ритъма си на сервис в Мадрид. Вторият поставен вкара осем аса в първия сет и се възползва максимално от колебливия старт на Коболи.

Германецът запази тази интензивност и във втората част, като остави 23-годишния италианец в постоянно догонваща позиция. Въпреки че Коболи спаси три поредни точки за пробив в петия гейм и показа подобрена острота, това не му помогна да избегне загула в два сета.

Следвай ни:

Снимки: Imago