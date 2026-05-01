  Зверев си отмъсти на Коболи и е на полуфинал в Мадрид

Зверев си отмъсти на Коболи и е на полуфинал в Мадрид

  • 1 май 2026 | 00:39
Зверев си отмъсти на Коболи и е на полуфинал в Мадрид

Александър Зверев се класира за полуфиналите на турнира от сериите „Мастърс 1000“ в Мадрид след убедителна победа с 6:1, 6:4 над Флавио Коболи. Играейки на корт „Маноло Сантана“, вторият в схемата и номер 3 в света затвърди превъзходството си над Коболи на клей в два сета.

Германецът се справи с първия сет с авторитет при 6:1, а след това приключи мача във втория сет с уверено 6:4. Зверев показа спокойствие, което отговаряше на неговата позиция в схемата.

Само 12 дни след загубата от Коболи на полуфиналите в Мюнхен, Зверев даде едва 7 от 39 точки при първия си сервис по пътя към четвъртия си полуфинал в испанската столица.

А за да затвърди класата си и да стигне до мач за титлата, Зверев ще трябва да се справи с 21-годишния белгиец Александър Блокс в петъчната вечерна сесия. Блокс, 69-и в света, по-рано победи действащия шампион Каспер Рууд с 6:4, 6:4, за да достигне първия си полуфинал от Мастърс 1000.

С победата си над Коболи, Зверев също така вече има 179 победи на клей на ниво АТР, с която изпревари Филип Колшрайбер за най-много победи сред германците в Оупън-ерата.

За разлика от срещата им в Мюнхен преди две седмици, Зверев бързо намери ритъма си на сервис в Мадрид. Вторият поставен вкара осем аса в първия сет и се възползва максимално от колебливия старт на Коболи.

Германецът запази тази интензивност и във втората част, като остави 23-годишния италианец в постоянно догонваща позиция. Въпреки че Коболи спаси три поредни точки за пробив в петия гейм и показа подобрена острота, това не му помогна да избегне загула в два сета.

Снимки: Imago

Още от Тенис

Карлос Алкарас гледа брат си Хайме при 16-годишните в Мадрид

Карлос Алкарас гледа брат си Хайме при 16-годишните в Мадрид

  • 30 апр 2026 | 20:17
  • 802
  • 0
Мира Андреева е първата финалистка в Мадрид

Мира Андреева е първата финалистка в Мадрид

  • 30 апр 2026 | 19:34
  • 1022
  • 0
Янаки Милев достигна до полуфиналите на двойки в Италия

Янаки Милев достигна до полуфиналите на двойки в Италия

  • 30 апр 2026 | 17:51
  • 421
  • 0
Елизара Янева напусна турнира във Висбаден

Елизара Янева напусна турнира във Висбаден

  • 30 апр 2026 | 17:41
  • 552
  • 0
Донски и Генов отпаднаха на турнир в Острава

Донски и Генов отпаднаха на турнир в Острава

  • 30 апр 2026 | 17:14
  • 873
  • 0
Денислава Глушкова приключи участие в Санта Маргерита ди Пула

Денислава Глушкова приключи участие в Санта Маргерита ди Пула

  • 30 апр 2026 | 16:09
  • 530
  • 0
Водещи Новини

Локомотив (Пд) е вторият финалист за Купата след протоколен мач на "Лаута"

Локомотив (Пд) е вторият финалист за Купата след протоколен мач на "Лаута"

  • 30 апр 2026 | 20:50
  • 31460
  • 154
Везенков блести, а Олимпиакос е на крачка от финалите на Евролигата

Везенков блести, а Олимпиакос е на крачка от финалите на Евролигата

  • 30 апр 2026 | 22:42
  • 13485
  • 8
Магията на Робин Худ отново зарази "Сити Граунд" и Форест взе аванс след люта битка с Вила

Магията на Робин Худ отново зарази "Сити Граунд" и Форест взе аванс след люта битка с Вила

  • 30 апр 2026 | 23:54
  • 7014
  • 14
Брага попари Фрайбург в добавеното време и взе преднина преди реванша

Брага попари Фрайбург в добавеното време и взе преднина преди реванша

  • 30 апр 2026 | 23:57
  • 5473
  • 2
Локомотив надделя над Ботев Враца след страхотна битка в Пловдив, шампионите с летящ старт в плейофите на Sesame НБЛ

Локомотив надделя над Ботев Враца след страхотна битка в Пловдив, шампионите с летящ старт в плейофите на Sesame НБЛ

  • 30 апр 2026 | 21:04
  • 6835
  • 0
Левски с интерес към хърватски защитник

Левски с интерес към хърватски защитник

  • 30 апр 2026 | 12:21
  • 24743
  • 68