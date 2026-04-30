Локомотив (Пд) е вторият финалист за Купата след протоколен мач на "Лаута" - отзивите след 1:1 с Арда
Съставите на Брага и Фрайбург

Тази вечер Брага приема Фрайбург в първия мач между двата тима от 1/2-финалите в Лига Европа. За много специалисти и фенове достигането на тези два тима до този етап на турнира бе изненада. Всеки от тях обаче заслужи това с представянето си и сега посягат и към голямата цел - финала и трофея. Първата крачка ще бъде направена тази вечер на стадион "Мунисипал".

Домакините излизат в този мач с Рикардо Орта, Пау Виктор и Родриго Салазар в атака. В средата на терена пък ще действат Жоао Моутиньо, Демир Тъкназ и Жан-Баптист Горби.

Гостите пък залагат на Игор Матанович като изнесен нападател, а той ще има подкрепата в предни позиции от Винченцо Грифо, Юито Сузуки и Ян-Никлас Бесте. Двамата опорни халфове са Йохан Манзамби и Максимилиан Егещайн.

БРАГА: Хорничек, Лагербилке, Оливейра, Карвальо, Гомес, Тъкназ, Моутиньо, Горби, Салазар, Орта, Виктор

ФРАЙБУРГ: Атуболу, Треу, Гинтер, Линхарт, Макенго, Егещайн, Манзамби, Бесте, Сузуки, Грифо, Матанович

