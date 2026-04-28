  3. Каспер Рууд спаси два мачбола и продължава защитата на титлата си в Мадрид

Каспер Рууд спаси два мачбола и продължава защитата на титлата си в Мадрид

Каспер Рууд спаси два мачбола и продължава защитата на титлата си в Мадрид

Шампионът за 2025 година Каспер Рууд премина през иглени уши, но успя да се класира за четвъртфиналите на турнира от сериите "Мастърс" 1000 в Мадрид. Норвежецът се наложи с 6:7(4), 7:6(2), 7:6(3) над гърка Стефанос Циципас, като трябваше да спасява два мачбола на свой сервис в третия сет и да навакса изоставане от пробив. След напълно равностоен първи сет, в който имаше общо само една точка за пробив, Циципас взе предимство, след като взе тайбрека на откриващата част със 7:4 точки.

Във втория сет двамата тенисисти отново печелеха подаванията си без особени затруднения, което доведе до изиграването на втори тайбрек. В него обаче предимството бе за Рууд, който поведе с 6:1 точки и го спечели след 7:2.

Драмата обаче предстоеше в решителния трети сет. Рууд първи достигна до два брейкбола в четвъртия гейм, но и при двете възможности направи груби непредизвикани грешки. Това даде крила на Циципас и той изравни за 2:2, веднага след което записа първия пробив в мача и поведе с 3:2 гейма.

В следващия гейм Рууд стигна до шест възможности за връщане на пробива, но с много агресивна игра Циципас отрази всички тях и затвърди пробива си за 4:2.

При 5:3 в своя полза гъркът имаше и два мачбола на сервис на Рууд, но норвежецът успя да ги отрази и да си даде един последен шанс. Точно това се оказа и неговият печеливш билет, тъй като при 12-ата си възможност за пробив в мача той все пак направи такъв и изравни за 5:5.

В тайбрека, който трябваше да сложи край на изтощителната и за двамата тенисисти тричасова битка на корта в Мадрид, Циципас отново поведе с 3:1 точки, но шампионът взе следващите шест разигравания и с това си осигури класирането за четвъртфиналите.

В тях той ще играе с победителя от срещата между Франсиско Черундоло от Аржентина и Александър Блокс от Белгия.

Сред най-добрите 8 се класира и испанският тийнейджър Рафаел Ходар, който победи със 7:5, 6:0 чеха Вит Копжива.

Ходар, който ще навърши 20 години през септември, спаси две възможности за пробив в средата на първия сет и пое инициативата в мача. Той проби за пръв път за 7:5 в края на първия сет и пречупи съпротивата на Копжива, който не успя да вземе нито един гейм повече.

Така в четвъртфиналите испанецът, който се класира за пръв път за тази фаза на турнир "Мастърс", ще играе с лидера в световната ранглиста Яник Синер от Италия.

В друг мач от деня чехът Иржи Лехечка записа успех с 6:3, 6:3 над шестия в схемата Лоренцо Музети и също ще играе в четвъртфиналите. Там негов съперник ще бъде Артюр Фис от Франция.

Стомашен вирус тормози участниците в Мадрид, Рибакина изненадващо отпадна

8 българчета ще участват в основните схеми на J300 на ITF в Пловдив

Мира Андреева отново е на 1/4-финал в Мадрид

Може ли възходът на Нори да продължи срещу Синер

Елизара Янева се класира за основната схема на турнир в Германия

Рууд и Медведев продължават с победите в Мадрид

Асфалтираха централната алея пред "Армията"

Стефанов обясни за жеста с рязането и каза: Аз съм човекът! Да докарат някой с пари, а не изпосняк

Официално: "Герена" ще е препълнен за Левски - ЦСКА 1948

БФС уважи протеста на ЦСКА: смениха съдийската бригада за полуфинала

Левски публикува ГФО - клубът с над 30 милиона приходи

Собственикът на Левски разкри част от плановете си и голямата цел пред клуба

