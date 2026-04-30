Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Локомотив (Пд) е вторият финалист за Купата след протоколен мач на "Лаута" - отзивите след 1:1 с Арда
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Карлос Алкарас гледа брат си Хайме при 16-годишните в Мадрид

Карлос Алкарас гледа брат си Хайме при 16-годишните в Мадрид

  • 30 апр 2026 | 20:17
  • 389
  • 0
Карлос Алкарас гледа брат си Хайме при 16-годишните в Мадрид

Испанската суперзвезда Карлос Алкарас се завърна в четвъртък на турнира от категория “Мастърс” в Мадрид, този път като зрител, за да гледа по-малкия си брат Хайме, който се състезаваше в надпреварата за юноши под 16 години.

Носителят на 7 титли от “Големия шлем” беше на трибуните на корт № 7, когато Хайме Алкарас победи сънародника си Пол Мас с 6:3, 6:3. На място бяха и други роднини от семейство Алкарас, които дойдоха да гледат турнирния дебют на 14-годишния Хайме.

Сред испанците, които са играли в турнира при младежите под 16 години в „Каха Магика“ назад в годините са обещаващи играчи като Мартин Ландалусе, Даниел Мерида и Рафаел Ходар.

Карлос Алкарас се оттегли от турнира в Мадрид поради контузия в дясната китка. Той няма да защитава титлата си от “Ролан Гарос” след три седмици заради травмата.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Мира Андреева е първата финалистка в Мадрид

Янаки Милев достигна до полуфиналите на двойки в Италия

Елизара Янева напусна турнира във Висбаден

Донски и Генов отпаднаха на турнир в Острава

Денислава Глушкова приключи участие в Санта Маргерита ди Пула

Блокс детронира Рууд и стигна полуфинал в Мадрид

Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (Пд) е вторият финалист за Купата след протоколен мач на "Лаута"

Везенков и Олимпиакос започнаха сблъсък №2 с Монако

Съставите на Брага и Фрайбург

Локомотив надделя над Ботев Враца след страхотна битка в Пловдив, шампионите с летящ старт в плейофите на Sesame НБЛ

Левски с интерес към хърватски защитник

„Лигата на талантите“ с акцент върху U17 – Левски с впечатляващ обрат срещу Лудогорец

