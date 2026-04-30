Карлос Алкарас гледа брат си Хайме при 16-годишните в Мадрид

Испанската суперзвезда Карлос Алкарас се завърна в четвъртък на турнира от категория “Мастърс” в Мадрид, този път като зрител, за да гледа по-малкия си брат Хайме, който се състезаваше в надпреварата за юноши под 16 години.

Носителят на 7 титли от “Големия шлем” беше на трибуните на корт № 7, когато Хайме Алкарас победи сънародника си Пол Мас с 6:3, 6:3. На място бяха и други роднини от семейство Алкарас, които дойдоха да гледат турнирния дебют на 14-годишния Хайме.

Сред испанците, които са играли в турнира при младежите под 16 години в „Каха Магика“ назад в годините са обещаващи играчи като Мартин Ландалусе, Даниел Мерида и Рафаел Ходар.

Карлос Алкарас се оттегли от турнира в Мадрид поради контузия в дясната китка. Той няма да защитава титлата си от “Ролан Гарос” след три седмици заради травмата.

Снимки: Imago