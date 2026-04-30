Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Елизара Янева напусна турнира във Висбаден

Елизара Янева напусна турнира във Висбаден

  • 30 апр 2026 | 17:41
Елизара Янева напусна турнира във Висбаден

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ Елизара Янева отпадна във втория кръг на сингъл на силния турнир по тенис на клей от категория W100 във Висбаден (Германия) с награден фонд 100 хиляди долара.

19-годишната българка допусна поражение от номер 112 в световната ранглиста Даря Семенистая (Латвия) с 5:7, 4:6. Двубоят продължи 98 минути.

Янева навакса на два пъти пробив пасив в началото на мача, след което успя да пробие за преднина от 5:3. При този резултат тя сервираше за спечелване на сета, но не издържа в следващите четири гейма. Във втория сет националката пропусна по две възможности за пробив при 2:2 и 3:3, а след 4:3 загуби три поредни гейма и приключи участие в надпреварата.

Преди този мач българката записа три победи - една в основната схема и две в квалификациите.

Следвай ни:

Още от Тенис

Потапова вдъхновена от приятеля си за фантастична победа

Потапова вдъхновена от приятеля си за фантастична победа

Белгиец спря Димитър Кузманов в Ташкент

Девета поредна победа прати Артюр Фис на полуфиналите в Мадрид

Лиа Каратанчева с нова победа на двойки в САЩ

Донски и Генов се класираха на четвъртфиналите на двойки в Острава

Марта Костюк продължава без загуба на клей през сезона

Виж всички

Водещи Новини

11-те на Локомотив (Пд) и Арда

Левски с интерес към хърватски защитник

Трима титуляри на ЦСКА "висят" за по два мача

Започват полуфиналите в Лига Европа

Шампионите търсят успешен старт в плейофите, интересен сблъсък в Пловдив

„Лигата на талантите“ с акцент върху U17 – Левски с впечатляващ обрат срещу Лудогорец

