Радулов е на 1/4-финал в Испания

Националът на България за Купа “Дейвис” Илиян Радулов се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на клей в Кастелдефелс (Испания) с награден фонд 30 000 долара.

20-годишният българин имаше преднина от 7:5, 4:2 преди седмият поставен Карлос Лопес Монтагуд (Испания) да прекрати участието си в мача след два часа и 3 минути на корта.

Радулов изостана с 1:3 в началото на мача, успя да изравни при 3:3, а при 4:5 спаси три сетбола. Той проби за 6:5, а след това затвори първия сет на собствен сервис с гейм на нула. Националът взе три поредни гейма от 0:1 до 3:1 във втората част, а при 4:2 Монтагуд отказа да продължи мача мача.

За място на полуфиналите българинът ще играе срещу номер 3 в схемата Ориол Рока Баталя (Испания).