Яник Синер призова за по-добро планиране на мачовете в Мадрид

Яник Синер призова за по-добро планиране на мачовете на турнира по тенис в испанската столица Мадрид, казвайки, че вечерната сесия „обърква целия ден“ за състезателите.

Синер се наложи над Камерън Нори с 6:2, 7:5, за да грабне 20-ата си поредна победа в тура и да достигне четвъртфиналите на „Мастърс“ надпреварата.

Водачът в световната ранглиста заяви, че е съгласен да играе в какъвто и да е час, но късните мачове – някои от които са приключвали и след 1:00 часа сутринта местно време – „не са били лесни“ за тялото и ума на тенисистите.

„Дори да имате почивен ден, феновете виждат само нас на корта и приключваме в 1:15 часа сутринта. Но след това има пресконференция, възстановяване, хранене, лечение. Знаете, не си лягате до 4:00 или 5:00 часа. Това обърква целия ден, така че мисля, че определено можем да се справим по-добре от тази гледна точка“, коментира Яник Синер, цитиран от агенция АП.

Следващият противник на Синер - испанецът Рафаел Ходар, победи 19-годишния Рафаел Фонсека в 1:00 часа сутринта в понеделник, а във вторник преодоля още един опонент, за да достигне първия си четвъртфинал на турнир от сериите „Мастърс“.

"Трудно е, когато имат насрочени два мача, започващи от 20:00 часа. Не може да се преструваме, че всички мачове свършват след час и половина. Когато Ходар игра през нощта, беше много, много късно", каза още италианецът.