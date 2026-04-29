Синер се класира за полуфиналите в Мадрид

Яник Синер победи Рафа Ходар на турнира по тенис от сериите Мастърс в Мадрид с 6:2, 7:6 (7:0).

Лидерът в световната ранглиста се изправи пред най-трудното си предизвикателство турнира досега срещу играещия с уайлдкард 19-годишен столичанин, но младокът успя да се противопостави на фаворита само във втория сет. След като взе победата и се класира за полуфинал, Синер остава в курса на преследването на четвърта поредна титла от ATP Maстърс 1000 този сезон.

Следващият съперник на италианеца ще стане ясен от победителя от мача от вечерната сесия Артюр Филс - Иржи Лехечка.

В първия сет двамата най-напред отразиха по една точка за пробив, но Синер наложи волята си за 3:2 и за 5:2, когато взе подаването на противника си. Във втората част обаче намиращият се на 42-о място в ранглистата на АТР Ходар не се даде нито веднъж, а при 4:3 можеше и да вземе преднина. Но опитният Cинер отрази три точки за пробив, взе си подаването и в тайбрека не остави надежди на младока.