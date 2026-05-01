ЦСКА стартира офанзива за Чочев и Диниш Алмейда

ЦСКА вече работи усилено по лятната си селекция и подготвя два шумни трансфера, твърди „Тема Спорт“. Футболистите на Лудогорец Ивайло Чочев и Диниш Алмейда са в плановете на "червените". Родният национал и португалският защитник само преди два дни започнаха като титуляри в полуфинала-реванш за Купа на България, пратил ЦСКА в битка за трофея на 20 май.



Ситуацията при двамата е доста различна, тъй като Чочев преподписа с разградчани през ноември, докато договорът на Диниш изтича след края на сезона. Т.е. "армейците" ще трябва да платят трансферна сума, за да върнат бившия си футболист в своите редици, докато португалецът може да премине в Борисовата градина като свободен агент. Той има право още сега да парафира предварителен контракт с клуба.



Интересно е, че в миналото ЦСКА пропусна отлични възможности да привлече както 33-годишния Чочев, така и 30-годишния Алмейда. Родният халф бе опция за "армейците" през лятото на 2020 г. Тогава той лекуваше тежка контузия, която сложи край на престоя му в Италия. "Червеното" ръководство обаче не му гласува доверие, а това направи ЦСКА 1948 и юношата на Чавдар (Етрополе) се отблагодари с много силни изяви, заслужили му трансфер в Лудогорец през февруари 2024 г. Той бе избран за най-добър полузащитник в България за 2021 г., а стана и голмайстор на първенството през сезон 2022/23. През 2022-ра и 2023-та се нареди на трето място в класацията за Футболист №1 на годината, а през изминалата 2025-а стана втори зад победителя Илия Груев.

В последните години ЦСКА на няколко пъти е имал апетити за Чочев, но преговори с ЦСКА 1948 и Лудогорец изглеждаха доста трудно осъществими. Сега обаче в Борисовата градина са оптимистично настроени относно възможността халфът да се завърне в отбора, където игра в периода 2013-2014 година и привлече интереса на италианския Палермо. Любопитно е, че след реванша за купата онзи ден Чочев прекара доста време в разговор с хора от "червения" лагер.



Диниш Алмейда пък бе опция за ЦСКА през зимата на сезон 2020/21, когато бе силно желан от работилия с него в Локомотив (Пловдив) Бруно Акрапович. Вместо качествения португалец обаче тогавашното ръководство реши да привлече по-скъпия и много по-слаб Мено Кох. През лятото на 2021-ва 190-сантиметровият централен защитник премина в белгийския Антверп, а през януари 2023 г. се завърна у нас с екипа на Лудогорец. Престоят му започна кошмарно с ужасяваща контузия, която го извади от терена за няколко месеца. В последните два сезона Алмейда е константна фигура в отбраната на "орлите".

Предстои да разберем дали ЦСКА ще успее да уреди привличането на Чочев и Диниш, като спазаряване на родния халф би било прецедент. Никога досега "армейците" не са осъществявали входяща сделка директно от Лудогорец. Едва няколко играчи са преминавали от Разград в Борисовата градина, но като свободни агенти – Иван Стоянов, Емил Гъргоров, Неманя Милисавлевич. Тези стъпки може да последва и Диниш Алмейда. В същото време през годините Лудогорец почти винаги е имал в състава бивши футболисти на ЦСКА, като в момента такива са Антон Недялков и… Чочев.



„Червените искат да привлекат водещи български играчи през лятото, а в списъка им са още Кирил Десподов и Валентин Антов.