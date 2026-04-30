Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Локомотив (Пд) е вторият финалист за Купата след протоколен мач на "Лаута" - отзивите след 1:1 с Арда
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
Мира Андреева е първата финалистка в Мадрид

  • 30 апр 2026 | 19:34
Рускинята Мира Андреева си направи закъснял подарък за рождения ден, след като победи с 6:4, 7:6 (10:8) Хейли Баптист (САЩ) и се класира за първия си финал на големия турнир в Мадрид.

Номер 8 в женската световна ранглиста се бори час и 41 минути, като спаси три сетбола в тайбрек от 18 точки. 19-годишната Андреева, която е поставена под номер 9 в Мадрид, стигна до втори финал от три полуфинални участия в сезона на клей. Тя ще се изправи срещу Марта Костюк или Анастасия Потапова в мача за титлата, едва три седмици след като вдигна титлата на турнира от категория WTA 500 в Линц.

Андреева има пет титли до момента в турнирите на WTA, а в турнирите от “Големия шлем” най-доброто ѝ постижение е полуфинал на „Ролан Гарос“ през 2024 година. На олимпийския турнир през 2024-а стана сребърна медалистка в тандем с Диана Шнайдер.

В първия сет двете бяха много агресивни и стабилни при подаванията си, но при 4:3 Андреева демонстрира безпощаден ретур и реализира първата си точка за пробив. След това пък взе на нула десетия гейм и поведе.

Във втория сет Андреева поведе с 5:3 пак с един пробив и беше на път да завърши мача доста по-лесно. Американката обаче не се предаде и възстанови равенството, за да се стигне до тайбрек. В него Баптист поведе с 4:0, а след това държеше преднина при 5:4 и 7:6. Андреева обаче измъкна мача, реализирайки два поредни мини-пробива, като завърши с мощно воле.

Следвай ни:

Снимки: Imago

