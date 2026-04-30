Янаки Милев достигна до полуфиналите на двойки в Италия

  • 30 апр 2026 | 17:51
Националът на България за Купа "Дейвис" Янаки Милев се класира за полуфиналите на двойки на турнира на клей в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд 30 000 долара.

Милев и Стефан Попович (Сърбия), поставени под номер 1 в схемата, почиваха на старта, а на четвъртфиналите надделяха над представителите на домакините Алесандро Батистон и Франческо Ферари с 4:6, 6:0, 10-2 за 72 минути игра.

Двамата загубиха първия сет, но в следващите две части доминираха изцяло и без проблеми стигнаха до крайния успех.

В спор за място на финала Милев и Попович ще играят срещу други италианци - Пиетро Ромео Скомпарин и Габриеле Волпи.

В началото на април Янаки Милев стана финалист на двойки на друг турнир от ITF в Италия.

На сингъл българинът загуби в първия кръг от Алесандро Батистон (Италия) с 2:6, 4:6.

Потапова вдъхновена от приятеля си за фантастична победа

