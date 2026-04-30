  Блокс детронира Рууд и стигна полуфинал в Мадрид

  • 30 апр 2026 | 16:08
Белгиецът Александър Блокс се класира за първия в кариерата си полуфинал на турнир от сериите "Мастърс" 1000.

В испанската столица Мадрид той надигра с 6:4, 6:4 шампиона за 2025 година Каспер Рууд от Норвегия след час и 35 минути.

Блокс, който започна турнира като номер 69 в света, показа почти безупречна игра и от новата седмица ще влезе сред първите 35 в света.

Белгиецът зададе тона за представянето си още в третия гейм на мача, когато реализира пробив за 2:1. Рууд успя да изравни при 4:4, но още в следващия гейм Блокс си върна предимството, реализирайки втория си пробив в мача.

Във втория сет Блокс продължи да се представя солидно на сервис. Той получи три възможности за пробив в седмия гейм и макар Рууд да спаси първите две, при третата норвежецът нямаше какво да направи и загуби подаването си, което предреши изхода на двубоя.

На полуфиналите Блокс ще срещне победителя от двойката между втория в схемата Александър Зверев (Германия) и Флавио Коболи (Италия). В другия полуфинал съперници са Яник Синер (Италия) и Артюр Фис (Франция).

Още от Тенис

Потапова вдъхновена от приятеля си за фантастична победа

Потапова вдъхновена от приятеля си за фантастична победа

  • 30 апр 2026 | 13:15
  • 513
  • 0
Белгиец спря Димитър Кузманов в Ташкент

Белгиец спря Димитър Кузманов в Ташкент

  • 30 апр 2026 | 11:39
  • 437
  • 2
Девета поредна победа прати Артюр Фис на полуфиналите в Мадрид

Девета поредна победа прати Артюр Фис на полуфиналите в Мадрид

  • 30 апр 2026 | 09:27
  • 447
  • 0
Лиа Каратанчева с нова победа на двойки в САЩ

Лиа Каратанчева с нова победа на двойки в САЩ

  • 30 апр 2026 | 09:20
  • 434
  • 0
Донски и Генов се класираха на четвъртфиналите на двойки в Острава

Донски и Генов се класираха на четвъртфиналите на двойки в Острава

  • 30 апр 2026 | 09:18
  • 366
  • 0
Марта Костюк продължава без загуба на клей през сезона

Марта Костюк продължава без загуба на клей през сезона

  • 30 апр 2026 | 08:47
  • 305
  • 0
Левски с интерес към хърватски защитник

Левски с интерес към хърватски защитник

  • 30 апр 2026 | 12:21
  • 11287
  • 38
Трима титуляри на ЦСКА "висят" за по два мача

Трима титуляри на ЦСКА "висят" за по два мача

  • 30 апр 2026 | 09:23
  • 14240
  • 32
Протоколен ли ще бъде реваншът на "Лаута"?

Протоколен ли ще бъде реваншът на "Лаута"?

  • 30 апр 2026 | 07:25
  • 9736
  • 29
Започват полуфиналите в Лига Европа

Започват полуфиналите в Лига Европа

  • 30 апр 2026 | 08:35
  • 5691
  • 0
Шампионите търсят успешен старт в плейофите, интересен сблъсък в Пловдив

Шампионите търсят успешен старт в плейофите, интересен сблъсък в Пловдив

  • 30 апр 2026 | 06:16
  • 7913
  • 2
„Лигата на талантите“ с акцент върху U17 – Левски с впечатляващ обрат срещу Лудогорец

„Лигата на талантите“ с акцент върху U17 – Левски с впечатляващ обрат срещу Лудогорец

  • 30 апр 2026 | 10:00
  • 3938
  • 0