Блокс детронира Рууд и стигна полуфинал в Мадрид

Белгиецът Александър Блокс се класира за първия в кариерата си полуфинал на турнир от сериите "Мастърс" 1000.

В испанската столица Мадрид той надигра с 6:4, 6:4 шампиона за 2025 година Каспер Рууд от Норвегия след час и 35 минути.

Блокс, който започна турнира като номер 69 в света, показа почти безупречна игра и от новата седмица ще влезе сред първите 35 в света.

Белгиецът зададе тона за представянето си още в третия гейм на мача, когато реализира пробив за 2:1. Рууд успя да изравни при 4:4, но още в следващия гейм Блокс си върна предимството, реализирайки втория си пробив в мача.

Във втория сет Блокс продължи да се представя солидно на сервис. Той получи три възможности за пробив в седмия гейм и макар Рууд да спаси първите две, при третата норвежецът нямаше какво да направи и загуби подаването си, което предреши изхода на двубоя.

На полуфиналите Блокс ще срещне победителя от двойката между втория в схемата Александър Зверев (Германия) и Флавио Коболи (Италия). В другия полуфинал съперници са Яник Синер (Италия) и Артюр Фис (Франция).