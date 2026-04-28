Млад белгиец прави фурор в Мадрид

21-годишният белгиец Александър Блокс се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на клей от сериите "Мастърс" в испанската столица Мадрид.

Блокс отстрани 16-ия поставен аржентинец Франсиско Серундоло със 7:6(8), 6:2 за час и 40 минути игра, постигайки втора поредна победа над играч от топ 20 в кариерата си. Блокс стана и най-младият белгиец, достигал до четвъртфинал на "Мастърс" надпревара.

В спор за класиране на полуфиналите той ще се изправи срещу защитаващия титлата си и 12-и в схемата Каспер Рууд от Норвегия.

Серундоло пропусна три сетбола при 6:5 в първата част, а в последвалия тайбрек Александър Блокс се наложи с 10-8 точки.

Ранен пробив помогна на белгиеца да поведе с 3:0 във втория сет, като той задържа аванса си, приключвайки двубоя с втори пробив за крайното 6:2.

Снимки: Gettyimages