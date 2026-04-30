Нотингам Форест 0:0 Астън Вила, феноменално спасяване на Мартинес!

Нотингам Форест и Астън Вила играят при 0:0 в първи мач от 1/2-финалите във втория по сила турнир на Стария континент Лига Европа.



Първата среща тази вечер е на "Сити Граунд", а на големия финал победителят ще срещне по-силния от двойката между Брага и Фрайбург, които играят своя двубой по същото време.

Брага 1:1 Фрайбург, гостите бързо изравниха

През уикенда Форест записа много важна победа с 5:0 в битката за оцеляване в Премиър лийг и се наложи с 5:0 в гостуването си на Съндърланд. Въпреки сухата мрежа в този двубой мениджърът Витор Перейра спази традицията и за европейските битки връчи вратарските ръкавици на Ортега вместо на Зелс, който пази срещу "черните котки". В предни линии пък португалският специалист направи още две промени и там днес сред титулярите място намериха Морато и Николас Домингес, които стартираха вместо Жаир и Крис Ууд.

Вила от своя страна пристигна на "Сити Граунд" след неприятно поражение с 0:1 във визитата си на Фулъм. Спрямо загубата от лондончани в Премиър лийг Унай Емери направи само една промяна и в стартовия състав днес видяхме Амаду Онана, който започна на местата на Ламар Богард.

Гостите успяха първи да създадат суматоха пред противниковото наказателно поле и около десетата минута изпълниха поредица от корнери, които обаче не създадоха предизвикателства за вратаря Щефан Ортега.



Първи домакините пък опитаха да разнообразят териториалния натиск и в средата на полувремето Морган Гибс-Уайт отправи шут встрани от лявата греда.



В 27-ата минута Андерсън от Форест опита да изненада Емилиано Мартинес от средна дистанция, но ударът му мина над напречната греда.



В 34-ата минута Емилиано Мартинес спаси бирмингамци след феноменална намеса при удар на Игар Жезус, който можеше да вкара осмия си гол този сезон в Лига Европа. Бразилецът, заедно със сърбина Петър Станич към момента държат лидерството по най-много отбелязани попадения във втория по сила турнир под шапката на УЕФА през настоящата кампания.

НОТИНГАМ ФОРЕСТ 0:0 АСТЪН ВИЛА



ЛИГА ЕВРОПА, ПОЛУФИНАЛ, ПЪРВИ МАЧ



СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ



Нотингам Форест: 27. Щефан Ортега, 34. Ола Айна, 31. Никола Миленкович, 4. Морато, 3. Неко Уилямс, 21. Омари Хътчинсън, 6. Ибрахим Сангаре, 8. Елиът Андерсън, 10. Морган Гибс-Уайт, 16. Николас Домингес, 19. Игор Жезус

Мениджър: Витор Перейра



Астън Вила: 23. Емилиано Мартинес, 2. Мати Кеш, 4. Езри Конса, 14. Пау Торес, 12. Люка Дин, 8. Юри Тилеманс, 24. Амаду Онана, 7. Джон Макгин, 27. Морган Роджърс, 10. Емилиано Буендия, 11. Оли Уоткинс

Мениджър: Унай Емери



НАЧАЛО: 30 април 2026 г. (четвъртък) | 22:00 часа

СТАДИОН: "Сити Граунд", Нотингам (Англия)

ГЛАВЕН СЪДИЯ: Жоао Пинейро (Португалия)