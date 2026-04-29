  3. Зверев оцеля срещу Меншик и се завръща в четвъртфиналите в Мадрид

Зверев оцеля срещу Меншик и се завръща в четвъртфиналите в Мадрид

  • 29 апр 2026 | 09:26
Зверев оцеля срещу Меншик и се завръща в четвъртфиналите в Мадрид

Александър Зверев се завръща на четвъртфиналите в Мадрид. Герменецът, който загуби в четвъртия кръг на всяко от последните три издания на турнира от сериите “Мастърс 1000”, направи страхотен обрат в четвъртия кръг, побеждавайки Якуб Меншик с 6:4, 6:7(4), 6:3.

Мачът продължи 2 часа и 20 минути. 29-годишният германец пласира 12 аса, допусна 3 двойни грешки и реализира 3 от 6 точки за пробив.

Поставеният под номер 2 в схемата Зверев започна с пробив още в първия гейм на мача, който се оказа ключов за успеха с 6:4 в първия сет. Двамата тенисисти печелеха подаванията си във втората част и се стигна до тайбрек, в който Меншик се наложи със 7:4.

В решителния трети сет Меншик проби за преднина от 2:1, но Зверев остана спокоен, като веднага направи рибрейк. Впоследствие германецът стигна до още един пробив, спечелвайки пет от последните шест гейма. Той успя да затвори мача с първия си мачбол за 6:3.

“Много съм доволен от битката. Якуб сервира невероятно и срещу него винаги е много трудно. Така че - да, определен съм доволен от мача и победата”, коментира Зверев в интервюто си на корта.

Следващият опонент на Зверев ще бъде десетият в схемата италианец Флавио Коболи, който победи руснака Даниил Медведев с 6:3, 5:7, 6:4.

Александър Зверев достигна до четвъртфиналите в шест от седемте турнира, в които е играл през този сезон, включително и четирите от сериите “Мастърс 1000”. С победата си в четвъртия кръг в Мадрид 29-годишният тенисист стана вторият тенисист през това десетилетие - след Яник Синер през 2024 и 2026 г. достигнал до четвъртфиналите на всяко от първите четири събития “Мастърс 1000” за сезона.

Илиян Радулов се класира за втория кръг на турнир в Испания

Илиян Радулов се класира за втория кръг на турнир в Испания

Представители на тенис клуб Макаби Херцлия гостуват на българската федерация

Представители на тенис клуб Макаби Херцлия гостуват на българската федерация

Григор Димитров и Виктория Томова ще участват в квалификациите на "Ролан Гарос"

Григор Димитров и Виктория Томова ще участват в квалификациите на "Ролан Гарос"

Каспер Рууд спаси два мачбола и продължава защитата на титлата си в Мадрид

Каспер Рууд спаси два мачбола и продължава защитата на титлата си в Мадрид

Синер и Фис са първите четвъртфиналисти в Мадрид

Синер и Фис са първите четвъртфиналисти в Мадрид

Мира Андреева преодоля тежко изпитание по пътя към полуфиналите в Мадрид

Мира Андреева преодоля тежко изпитание по пътя към полуфиналите в Мадрид

Сблъсък с високо напрежение! ЦСКА и Лудогорец излизат в титаничен двубой в преследване на голямата цел

Сблъсък с високо напрежение! ЦСКА и Лудогорец излизат в титаничен двубой в преследване на голямата цел

Атлетико Мадрид и Арсенал посягат към финала в Шампионската лига

Атлетико Мадрид и Арсенал посягат към финала в Шампионската лига

Какъв мач! ПСЖ и Байерн превъртяха играта в Шампионската лига

Какъв мач! ПСЖ и Байерн превъртяха играта в Шампионската лига

Везенков блести, а Олимпиакос сгази Монако и поведе в 1/4-финалите на Евролигата

Везенков блести, а Олимпиакос сгази Монако и поведе в 1/4-финалите на Евролигата

Асфалтираха централната алея пред "Армията"

Асфалтираха централната алея пред "Армията"

Стефанов обясни за жеста с рязането и каза: Аз съм човекът! Да докарат някой с пари, а не изпосняк

Стефанов обясни за жеста с рязането и каза: Аз съм човекът! Да докарат някой с пари, а не изпосняк

