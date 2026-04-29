Зверев оцеля срещу Меншик и се завръща в четвъртфиналите в Мадрид

Александър Зверев се завръща на четвъртфиналите в Мадрид. Герменецът, който загуби в четвъртия кръг на всяко от последните три издания на турнира от сериите “Мастърс 1000”, направи страхотен обрат в четвъртия кръг, побеждавайки Якуб Меншик с 6:4, 6:7(4), 6:3.

Мачът продължи 2 часа и 20 минути. 29-годишният германец пласира 12 аса, допусна 3 двойни грешки и реализира 3 от 6 точки за пробив.

Поставеният под номер 2 в схемата Зверев започна с пробив още в първия гейм на мача, който се оказа ключов за успеха с 6:4 в първия сет. Двамата тенисисти печелеха подаванията си във втората част и се стигна до тайбрек, в който Меншик се наложи със 7:4.

Mensik plays a great tiebreak to take the second set 7-6(4) against Zverev!#MMOpen pic.twitter.com/HXWwsFCX3D — Tennis TV (@TennisTV) April 28, 2026

В решителния трети сет Меншик проби за преднина от 2:1, но Зверев остана спокоен, като веднага направи рибрейк. Впоследствие германецът стигна до още един пробив, спечелвайки пет от последните шест гейма. Той успя да затвори мача с първия си мачбол за 6:3.

Rounding off the last eight 😎@AlexZverev edges out Mensik 6-4 6-7(4) 6-3 to reach a sixth Madrid quarter-final!#MMOpen pic.twitter.com/h3d5fIUpB3 — Tennis TV (@TennisTV) April 28, 2026

“Много съм доволен от битката. Якуб сервира невероятно и срещу него винаги е много трудно. Така че - да, определен съм доволен от мача и победата”, коментира Зверев в интервюто си на корта.

Следващият опонент на Зверев ще бъде десетият в схемата италианец Флавио Коболи, който победи руснака Даниил Медведев с 6:3, 5:7, 6:4.

A WILD rollercoaster 🎢 @cobollifla defeats Medvedev 6-3 5-7 6-4 to reach a maiden ATP Masters 1000 quarter-final!#MMOpen pic.twitter.com/sv4sciXEba — Tennis TV (@TennisTV) April 28, 2026

Александър Зверев достигна до четвъртфиналите в шест от седемте турнира, в които е играл през този сезон, включително и четирите от сериите “Мастърс 1000”. С победата си в четвъртия кръг в Мадрид 29-годишният тенисист стана вторият тенисист през това десетилетие - след Яник Синер през 2024 и 2026 г. достигнал до четвъртфиналите на всяко от първите четири събития “Мастърс 1000” за сезона.