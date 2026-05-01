  Септември (Сф) и Монтана откриват кръга в efbet Лига

Септември (София) и Монтана се изправят един срещу друг в двубой от втория плейофен кръг на efbet Лига. Срещата на стадиона в столичния квартал "Драгалевци" е от 17:30 часа и ще бъде ръководена от Мартин Великов

Двата отбора продължават битката за своето спасение, която изглежда, че ще бъде до самия край на сезона. Тимът на Христо Арангелов стартира мачовете в долната половина на таблицата с равенство срещу Локомотив (София), с което поне временно се измъкна от опасната зона. Гостите пък стигнаха до много ценен успех над Добруджа, но все пак остават на дъното в класирането. Към момента Монтана се намира на 7 точки от баражното 13-о място, понастоящем заемано от Спартак (Варна).

Септемврийци не познават вкуса на загубата вече близо месец и се надяват тази серия да продължи и след днешния им сблъсък. За този период софиянци записаха една победа и три равенства.

Локомотив (София) и Септември поделиха точките след здрава битка
В предния кръг пък момчетата на Атанас Атанасов сложиха край на най-дългата серия без успех в историята на клуба. Отборът от "Огоста" бе стигнал до 22 поредни шампионатни срещи, в които не успяваше да спечели трите точки.

Орела: Вземем ли мача, ще сме в играта
В лагера на домакините големият проблем е отсъствието на голмайстора на тима Бертран Фурие, който ще трябва да изтърпи наказание заради натрупани картони. Всички други играчи са на разположение на своя треньор.

"Сините" нямат сериозни липси и Орела ще може да разчита на най-доброто, с което разполага, в търсене на нова победа.

16 Септември 1:0 Монтана

Септември (София) - Монтана

Начало: 17:30 часа
Съдия:
Стадион: "Драгалевци", София

Още от БГ Футбол

Ще прекъсне ли Добруджа негативната си серия, или Локо (Сф) ще стартира успешно при новия треньор?

Ще прекъсне ли Добруджа негативната си серия, или Локо (Сф) ще стартира успешно при новия треньор?

  • 1 май 2026 | 07:20
  • 1029
  • 0
ЦСКА стартира офанзива за Чочев и Диниш Алмейда

ЦСКА стартира офанзива за Чочев и Диниш Алмейда

  • 1 май 2026 | 01:55
  • 17180
  • 32
Камата ще добави още един медал в Залата на славата

Камата ще добави още един медал в Залата на славата

  • 30 апр 2026 | 23:22
  • 1768
  • 3
Косич: Всичко може да се случи във финала с ЦСКА

Косич: Всичко може да се случи във финала с ЦСКА

  • 30 апр 2026 | 21:29
  • 2914
  • 5
Тунчев: Резултатът можеше да е доста по-различен, ако не беше вратарят на Локо

Тунчев: Резултатът можеше да е доста по-различен, ако не беше вратарят на Локо

  • 30 апр 2026 | 21:21
  • 1862
  • 0
Милосавлевич: Знаем какво се очаква от нас на финала

Милосавлевич: Знаем какво се очаква от нас на финала

  • 30 апр 2026 | 21:07
  • 1660
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА стартира офанзива за Чочев и Диниш Алмейда

ЦСКА стартира офанзива за Чочев и Диниш Алмейда

  • 1 май 2026 | 01:55
  • 17180
  • 32
Ще прекъсне ли Добруджа негативната си серия, или Локо (Сф) ще стартира успешно при новия треньор?

Ще прекъсне ли Добруджа негативната си серия, или Локо (Сф) ще стартира успешно при новия треньор?

  • 1 май 2026 | 07:20
  • 1029
  • 0
Везенков блести, а Олимпиакос е на крачка от финалите на Евролигата

Везенков блести, а Олимпиакос е на крачка от финалите на Евролигата

  • 30 апр 2026 | 22:42
  • 19683
  • 11
Магията на Робин Худ отново зарази "Сити Граунд" и Форест взе аванс след люта битка с Вила

Магията на Робин Худ отново зарази "Сити Граунд" и Форест взе аванс след люта битка с Вила

  • 30 апр 2026 | 23:54
  • 14865
  • 14
Брага попари Фрайбург в добавеното време и взе преднина преди реванша

Брага попари Фрайбург в добавеното време и взе преднина преди реванша

  • 30 апр 2026 | 23:57
  • 11658
  • 2