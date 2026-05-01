Септември (Сф) и Монтана откриват кръга в efbet Лига

Септември (София) и Монтана се изправят един срещу друг в двубой от втория плейофен кръг на efbet Лига. Срещата на стадиона в столичния квартал "Драгалевци" е от 17:30 часа и ще бъде ръководена от Мартин Великов

Двата отбора продължават битката за своето спасение, която изглежда, че ще бъде до самия край на сезона. Тимът на Христо Арангелов стартира мачовете в долната половина на таблицата с равенство срещу Локомотив (София), с което поне временно се измъкна от опасната зона. Гостите пък стигнаха до много ценен успех над Добруджа, но все пак остават на дъното в класирането. Към момента Монтана се намира на 7 точки от баражното 13-о място, понастоящем заемано от Спартак (Варна).

Септемврийци не познават вкуса на загубата вече близо месец и се надяват тази серия да продължи и след днешния им сблъсък. За този период софиянци записаха една победа и три равенства.

В предния кръг пък момчетата на Атанас Атанасов сложиха край на най-дългата серия без успех в историята на клуба. Отборът от "Огоста" бе стигнал до 22 поредни шампионатни срещи, в които не успяваше да спечели трите точки.

В лагера на домакините големият проблем е отсъствието на голмайстора на тима Бертран Фурие, който ще трябва да изтърпи наказание заради натрупани картони. Всички други играчи са на разположение на своя треньор.

"Сините" нямат сериозни липси и Орела ще може да разчита на най-доброто, с което разполага, в търсене на нова победа.

Септември (София) - Монтана

Начало: 17:30 часа

Стадион: "Драгалевци", София