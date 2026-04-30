Крушарски отразял турци за Локомотив (Пд)

Собственикът на Локомотив (Пловдив) Христо Крушарски е прекратил преговорите с инвеститор от Турция. Бизнесменът първоначално бил впечатлен от интереса на компания към клуба, но се разочаровал от несериозното отношение към евентуална сделка, съобщава "Мач Телеграф".

Протоколен ли ще бъде реваншът на "Лаута"?

Турците уж имали голям интерес, но когато босът на "черно-белите" им поискал банкови гаранции за евентуални инвестиции, кандидатите за акции на Локо се ослушали. Това накарало Крушарски да прекрати преговорите с тях.

Локо (Пд) с призив към феновете: Една битка, в която всеки глас има значение

Към днешна дата има и други кандидати да инвестират на "Лаута". Става дума за фирми от чужбина, но все още споразумението е далеч.