Египетски гранд отмъква халф на Арда

Арда почти сигурно ще се раздели с един от чуждестранните си футболисти през лятото. Става въпрос за дефанзивния халф Давид Акинтола, който е обект на интерес от страна на най-титулувания африкански клуб Ал Ахли, твърди "Тема Спорт".

Договорът на 25-годишния нигериец изтича през лятото и той ще може да премине в Египет като свободен агент. В Арда са наясно с апетитите на Ал Ахли към Акинтола, както и с желанието на самия играч да премине там. Очаква се развитие по казуса да има в близките дни.

Любопитно е, че нигериецът не е първият футболист от българското първенство, който попада в радара на египетския гранд през този сезон. През лятото клубът бе отправил оферта за Мустафа Сангаре от Левски, а през зимата и за голмайстора на ЦСКА 1948 - Мамаду Диало. Тези преговори обаче не завършиха с успех.

Акинтола пристигна в Арда през есента на 2024 г., като до момента има 54 участия във всички турнири с небесносинята фланелка. Вкарал е три гола и е дал две асистенции. Освен като дефанзивен халф, той е бил ползван още като централен защитник и десен бек.