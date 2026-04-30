И Ланча ще прави кола по правилата WRC27

За радост на рали феновете в цял свят шефовете на Ланча, а и на Стелантис, са променили мнението си за рали програмата на легендарната италианска марка.

Ланча се завърна тази година с Ипсилон Rally2, като марката участва със свои отбори в Световния рали шампионат в WRC2, в Европейския рали шампионат, както и в рали шампионата на Италия.

Йоан Росел записа две поредни победи в WRC2 в първите три старта на тима – в Хърватия и на Канарските острови, а броени дни след втория успех дойде и информацията, че в Ланча вече работят и по проект по WRC27 правилата.

WRC27 влизат в сила догодина, като според тях новите Rally1 автомобили ще са базирани на сегашните WRC2 коли и ще имат таван на цената от 345 000 евро.

Главният изпълнителен директор на Ланча Роберта Дзерби заяви, че марката вече се готви за WRC през 2027, което беше изтълкувано като знак, че италианците гледат сериозно на битката да се върнат на абсолютния връх в ралитата, а не просто да печелят победи във втория ешелон.

Затова и актуалната програма на Ипсилон Rally2 вече се разглежда като първа стъпка в един по-дългосрочен план.

Следващите стартове на Йоан Росел и другият пилот на Ланча – българският пилот Николай Грязин, ще са на макадама в Португалия и отново на асфалт в Япония и ще е интересно да видим как ще се справи Ипсилон Rally2 в класическото европейско макадамово изпитания в първата половина на месец май.

