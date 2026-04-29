Китайският гигант BYD се насочва и към WRC?

  • 29 апр 2026 | 18:56
Преди броени дни вицепрезидентът на китайския автомобилен гигант BYD Стела Ли потвърди, че компанията вече е започнала разговори със Стефано Доменикали и има интерес да влезе във Формула 1.

Сега обаче стана ясно, че BYD планира много по-мащабна състезателна програма, която ще включва и участие в Световния рали шампионат (WRC).

Китайски автомобилен гигант потвърди, че преговаря с Формула 1

Според информации в испанската преса проектът на RMC Motorsport за създаването на автомобил по новите правила WRC27, който беше представен на старта на рали „Канарски острови“, ще е платформата, с която BYD ще влезе в WRC.

По правилата WRC27 новите Rally1 коли ще са базирани на сегашните Rally2 коли, ще са изградени върху тръбна рама и ще имат таван на цената 345 000 евро.

Още един производител влиза в WRC

Тойота вече разработва автомобил по правилата WRC27, а RMC Motorsport и белгийците от Project Rally One са заявили, че ще участват като „тунинг компании“, т.е ще ползват цели компоненти от други доставчици.

Шефът на RMC Motorsport Роберто Мендес не коментира слуховете, но от компанията му неофициално съобщиха, че контактите с BYD са на ниво „преговори, но все още няма нищо официално договорено“.

Бивш шеф във Формула 1 става промоутър на WRC

Според испанските медии, Мендес се опитва да привлече Дани Сордо и Карлос Сайнц-старши да тестват първия прототип, което ще е важен коз в преговорите с BYD. И което обяснява вниманието, което беше обърнато на Сордо при представянето на проекта.

Очаква се, че задвижването на бъдещия автомобил ще дойде от Стелантис – Ланча Ипсилон Rally2 – най-новият автомобил в категорията дебютира този сезон и има най-голям потенциал за развитие. Но Стелантис има още един действащ Rally2 проект – Ситроен С3 Rally2, който отива към края на жизнения си цикъл, както и един вече закрит – Пежо 208 R5, който е отдавна забравен.

М-Спорт остава в WRC, ще участва с подобрена версия на Фиеста Rally2 догодина

От RMC Motorsport коментираха, че планират да участват с ограничена програма през 2027 в WRC и през 2028 вече да са пълноценен участник в световния шампионат.

