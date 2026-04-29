Китайският гигант BYD се насочва и към WRC?

Преди броени дни вицепрезидентът на китайския автомобилен гигант BYD Стела Ли потвърди, че компанията вече е започнала разговори със Стефано Доменикали и има интерес да влезе във Формула 1.

Сега обаче стана ясно, че BYD планира много по-мащабна състезателна програма, която ще включва и участие в Световния рали шампионат (WRC).

🇪🇸 WRC’YE İSPANYOL DOKUNUŞU!



👉 2027’de WRC’ye katılmayı hedefleyen RMC Motorsport, İspanya Otomobil Federasyonu ile ortak proje üzerinde çalışıyor.



Projenin hedefi:



• İspanyol takım

• İspanyol mühendisler

• İspanyol pilotlar



— Delta Zamanı #Motorsport (@deltazamanif1) April 28, 2026

Според информации в испанската преса проектът на RMC Motorsport за създаването на автомобил по новите правила WRC27, който беше представен на старта на рали „Канарски острови“, ще е платформата, с която BYD ще влезе в WRC.

По правилата WRC27 новите Rally1 коли ще са базирани на сегашните Rally2 коли, ще са изградени върху тръбна рама и ще имат таван на цената 345 000 евро.

Тойота вече разработва автомобил по правилата WRC27, а RMC Motorsport и белгийците от Project Rally One са заявили, че ще участват като „тунинг компании“, т.е ще ползват цели компоненти от други доставчици.

Шефът на RMC Motorsport Роберто Мендес не коментира слуховете, но от компанията му неофициално съобщиха, че контактите с BYD са на ниво „преговори, но все още няма нищо официално договорено“.

Според испанските медии, Мендес се опитва да привлече Дани Сордо и Карлос Сайнц-старши да тестват първия прототип, което ще е важен коз в преговорите с BYD. И което обяснява вниманието, което беше обърнато на Сордо при представянето на проекта.

Очаква се, че задвижването на бъдещия автомобил ще дойде от Стелантис – Ланча Ипсилон Rally2 – най-новият автомобил в категорията дебютира този сезон и има най-голям потенциал за развитие. Но Стелантис има още един действащ Rally2 проект – Ситроен С3 Rally2, който отива към края на жизнения си цикъл, както и един вече закрит – Пежо 208 R5, който е отдавна забравен.

От RMC Motorsport коментираха, че планират да участват с ограничена програма през 2027 в WRC и през 2028 вече да са пълноценен участник в световния шампионат.

