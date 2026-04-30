Пазарът на пилоти във Формула 1: Всички искат Верстапен!

Бившият пилот във Формула 1 Рикардо Патрезе даде интересна гледна точка към развитието на пилоти в световния шампионат за 2027 и следващите сезони. Италианецът е категоричен: има неяснота около бъдещето на Макс в Ред Бул и всеки друг отбор иска да привлече бившия световен шампион.

Верстапен отново постави под съмнение бъдещето си не само в Ред Бул, но и във Формула 1 като цяло, след като остро критикува и се оплаква от новите автомобили, създадени по правилата, които действат от началото на 2026 година и които вече претърпяха първите си по-сериозни промени за Гран При на Маями.

В първите три кръга Ред Бул изостана сериозно зад лидерите и се озова в средата на колоната, което допълнително засили очакванията, че в Милтън Кийнс вече нямат козове, с които да задържат Макс, особено след поредицата напуснали важни фигури в последните 18 месеца.

Патрезе коментира ситуацията по повод последните слухове, че Макс Верстапен и Оскар Пиастри ще разменят местата си в Ред Бул и Макларън.

“Има толкова много слухове. Ако Макс иска да смени отбора, той ще може лесно да го направи - обясни италианецът. - Всеки иска Макс в тима си. Ако Макс иска да отиде в Макларън, със сигурност единият от двамата пилоти ще напусне, може би Пиастри.”

По-упоритите слухове обаче пращат Верстапен в Мерцедес, а Тото Волф вече публично заяви, че има интерес да работи с 4-кратния световен шампион. Патрезе няма съмнения, че в Мерцедес и Ферари ще направят размествания ако имат възможност да вземат Макс.

“Ако Макс иска да отиде в Мерцедес, вероятно Джордж Ръсел ще е този, който ще напусне - допълни Патрезе. - Антонели е в много добра позиция, що се отнася до шампионата. Ако Макс иска да отиде във Ферари, те могат да му намерят място там. Засега Ферари се справят добре, поне в първите два кръга.

“В Маранело са щастливи защото това е нов автомобил и те се надяват, че могат да развият проекта и да са конкурентни и да се борят за победи. Но ако Ферари не спечели, пилотът ще трябва да плати цената. И те ще решат, че трябва да променят нещо. Това може да означава, че ще се опитат да привлекат Верстапен.

“Но ключът към всичко това е какво ще реши да направи Макс. Той е първата част от пъзела. След това всичко друго ще се задвижи.”

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages