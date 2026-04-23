Още един производител влиза в WRC

Испанската компания RMC Motorsport представи днес преди старта на рали „Канарски острови“ плановете си за участие в Световния рали шампионат и производството на рали автомобили по новите правила WRC27.

RMC Motorsport е основана през 2004 година от Роберто Мендес и компанията сама ще проектира, сглобява и развива бъдещите коли. Компанията има почти 10-годишен опит в развитието и подготовката на N5 рали автомобили, които се използват в много национални и международни шампионати.

-Están en fase de diseño y entrarán a la máxima categoría en 2027.

-Aún no hay fecha de estreno, pero la idea es hacer el 50% del calendario en 2027 (como mínimo) y el 100% en 2028.

— SoyMotor.com (@SoyMotor) April 23, 2026

По новите правила всеки един производител или тунинг компания, трябва да произведе 10 коли и да ги продаде на частни отбори.

Мендес потвърди, че проектът е получил сериозна подкрепа от моторспорт федерацията на Испания, която става първата национална организация, която активно подкрепя влизането на нов конструктор в WRC.

Цената на новите коли е ограничена на 345 000 евро, като те трябва да бъдат изградени върху тръбна рама, да имат задвижване 4х4 и да използват 1,6-литров двигател от Rally2 автомобил, който да работи с гориво от възобновяеми източници. Според непотвърдена информация испанците вече имат две сглобени шасита, които са получи одобрение от ФИА.

До момента Тойота има проект за автомобил по правилата WRC27, колата вече прави тестове. А белгийската компания Project Rally One беше първата тунинг фирма, която се ангажира с участие в WRC догодина.

От следващия сезон новите коли ще се състезават заедно с Rally2 автомобилите и се очаква WRC да стане много по-интересен и оспорван шампионат.

