Плейофите в Sesame НБЛ продължават с мачове в Пловдив и Самоков, следете резултатите със Sportal.bg

Плейофите от четвъртфиналната фаза в Sesame НБЛ продължават с първите две срещи в още два сблъсъка. Защитаващият титлата си от последните две години и първи от редовния сезон Рилски спортист приема в "Арена СамЕлион" осмия Берое Стара Загора.

Старозагорци влязоха уверено в мача и дори поведоха със 17:11 в първата четвърт. Шампионите обаче отговориха със серия от 11:0, за да затворят откриващия период с 5 точки преднина - 22:17.

Започна и мач №1 в серията между Локомотив Пловдив и Ботев Враца. Двубоят е в зала "Сила" в Пловдив.

Плейофите започнаха в сряда със срещите Балкан - Миньор 2015 и Черно море Тича - Спартак Плевен. И в двата двубоя домакините постигнаха категорични победи.