Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  Преди 32 години Формула 1 загуби Роланд Ратценбергер

Преди 32 години Формула 1 загуби Роланд Ратценбергер

  • 30 апр 2026 | 12:17
  • 342
  • 0
На 30 април 1994 година австрийският пилот Роланд Ратценбергер катастрофира фатално в хода на квалификацията за Гран При на Сан Марино на “Имола”. В едва третото си участие във Формула 1 Ратценбергер излетя от пистата на завоя “Вилньов” и се заби в предпазната стена.

33-годишният пилот на Симтек стана първата жертва в световния шампионат от над 11 години, а до днес се цитират първите му думи, които той е казал на съпругата си, след като е подписал с опашкаря Симтек: “Не се тревожи, Формула 1 е най-безопасният шампионат в света”.

Да си спомним днес за Роланд Ратценбергер
Тази година бащата на Роланд няма да се появи в падока в Маями, но може би ще го видим на “Ред Бул Ринг”. Това е гледка, която може да разплаче всеки - Рудолф Ратценбергер просто си стои с каската на Роланд в ръце и понякога казва: “Просто не искам синът ми да не бъде забравен”.

Роланд, който мечтаеше да се състезава
Пред австрийските медии Рудолф обясни, че с времето “болката отминава” и допълни, че му дава покой мисълта, че Роланд е загинал в “изпълнение на мечтата си”.

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Виж всички

Водещи Новини

