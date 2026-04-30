Преди 32 години Формула 1 загуби Роланд Ратценбергер

На 30 април 1994 година австрийският пилот Роланд Ратценбергер катастрофира фатално в хода на квалификацията за Гран При на Сан Марино на “Имола”. В едва третото си участие във Формула 1 Ратценбергер излетя от пистата на завоя “Вилньов” и се заби в предпазната стена.

33-годишният пилот на Симтек стана първата жертва в световния шампионат от над 11 години, а до днес се цитират първите му думи, които той е казал на съпругата си, след като е подписал с опашкаря Симтек: “Не се тревожи, Формула 1 е най-безопасният шампионат в света”.

Roland, seems to me like yesterday.

Still burns inside me pic.twitter.com/Z02xAMUgER — Heinz Harald Frentzen (@frentzen_hh) April 30, 2026

Да си спомним днес за Роланд Ратценбергер

Тази година бащата на Роланд няма да се появи в падока в Маями, но може би ще го видим на “Ред Бул Ринг”. Това е гледка, която може да разплаче всеки - Рудолф Ратценбергер просто си стои с каската на Роланд в ръце и понякога казва: “Просто не искам синът ми да не бъде забравен”.

Роланд, който мечтаеше да се състезава

Пред австрийските медии Рудолф обясни, че с времето “болката отминава” и допълни, че му дава покой мисълта, че Роланд е загинал в “изпълнение на мечтата си”.

