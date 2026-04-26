6-о място в WRC2 за Николай Грязин в рали "Канарски острови"

На 6-о място в WRC2 завърши българският пилот Николай Грязин (навигатор Константин Александров, Ланча) на финала на рали „Канарски острови“, пети кръг от сезона в Световния рали шампионат.

Победата спечели съотборника на Грязин Йоан Росел, за когото това беше второ поредно първо място, а топ 3 допълниха Алехандро Кахон (Тойота) и Ерик Камий (Шкода).

За Грязин това беше трето рали този сезон, като и в трите той е взел точки – беше шести в „Монте Карло“, трети в „Хърватия“ и сега отново шести.

В това рали Николай спечели само един етап и загуби много време спрямо лидерите заради проблеми с настройките и гумите, а в петък, също като в „Хърватия“ пак имаше технически проблеми с колата, които обаче не бяха коментирани от PH Sport.

След рали „Канарски острови“ Грязин е пети в класирането в WRC2 с 31 точки, а водач е Йоан Росел с 52, колкото има и брат му Лео (Ситроен), който днес получи повреда в скоростната кутия и в предпоследната отсечка се смъкна от трето на пето място в категорията.

