Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. 6-о място в WRC2 за Николай Грязин в рали "Канарски острови"

6-о място в WRC2 за Николай Грязин в рали "Канарски острови"

  • 26 апр 2026 | 17:19
На 6-о място в WRC2 завърши българският пилот Николай Грязин (навигатор Константин Александров, Ланча) на финала на рали „Канарски острови“, пети кръг от сезона в Световния рали шампионат.

Победата спечели съотборника на Грязин Йоан Росел, за когото това беше второ поредно първо място, а топ 3 допълниха Алехандро Кахон (Тойота) и Ерик Камий (Шкода).

Себастиен Ожие спечели победа №68 в WRC

За Грязин това беше трето рали този сезон, като и в трите той е взел точки – беше шести в „Монте Карло“, трети в „Хърватия“ и сега отново шести.

В това рали Николай спечели само един етап и загуби много време спрямо лидерите заради проблеми с настройките и гумите, а в петък, също като в „Хърватия“ пак имаше технически проблеми с колата, които обаче не бяха коментирани от PH Sport.

Николай Грязин завърши съботните отсечки 6-и

След рали „Канарски острови“ Грязин е пети в класирането в WRC2 с 31 точки, а водач е Йоан Росел с 52, колкото има и брат му Лео (Ситроен), който днес получи повреда в скоростната кутия и в предпоследната отсечка се смъкна от трето на пето място в категорията.

Оливър Солберг катастрофира и отпадна от рали „Канарски острови"
Следвай ни:

Алекс Маркес отново покори "Херес" и прекъсна победната серия на Марко Бедзеки

Сена Аджиъс ликува с втората си поредна победа в Moto2 след успех на "Херес"

Оливър Солберг катастрофира и отпадна от рали „Канарски острови"

Хорнър: От Либърти Медия ме поканиха на „Херес"

Йос Верстапен с тежка катастрофа на рали

Максимо Килес изчака своя момент, за да триумфира в Гран При на Испания в Moto3

Виж всички

Водещи Новини

Сираков с любопитен коментар за Берое и Лудогорец, отсече: Няма българи за нивото на Левски

Разправии и след мача на Славия (видео)

Локомотив (Пд) 0:1 Черно море, автогол на "смърфовете"

Играч на Левски аут до края на сезона

11-те на Арда и Ботев (Пд)

Великият Карлос Насар бе посрещнат по шампионски в България: Няма време за почивка!

