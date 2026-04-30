  ФИА: Без допълнителна мощност ако вали в Маями

ФИА: Без допълнителна мощност ако вали в Маями

Този уикенд има сериозна вероятност състезателният уикенд в Маями да бъде засегнат от превалявания. И въпреки че вече се знае, че трасето в Маями изсъхва много бързо, ФИА реши да наложи важно ограничение, свързано с безопасността на пилотите.

При дъжд и мокра писта пилотите няма да могат да използват режима Boost, който им осигурява допълнителни 350 киловата от хибридната задвижваща система, като това намалява рисковете от завъртане.

При ограничаването на този режим разпределението на енергията ще се контролира със специални карти за управлението на задвижващата система, а не пряко от пилота, което осигурява по-плавна крива на реализиране на мощността.

Също така, при дъжд ще бъде ограничено и използването на активната аеродинамика, като пилотите ще могат да използват само отделни елементи от тази система.

Снимки: Gettyimages

