Трима титуляри на ЦСКА "висят" за по два мача

  • 30 апр 2026 | 09:23
Цели трима футболисти на ЦСКА вече са застрашени от наказание от два мача при следващ жълт картон. Всички те са с по 8 официални предупреждения от началото на сезона. Това са Анжело Мартино, Джеймс Ето'о и Бруно Жордао. Леандро Годой и Лео Перейра пък "висят" за по един двубой.

До финала за Купата на България за "армейците" предстоят 4 срещи - домакинство на Лудогорец в неделя от 19:00 ч., визита и домакинство на ЦСКА 1948 и вечно дерби с Левски на 16 май, събота, от 16:00 часа.

От сега изглежда ясно, че ЦСКА ще е без доста от водещите си футболисти в следващите мачове от плейофите в първенството, тъй като застрашените играчи или ще "изчистят" своите наказания, или ще бъдат съхранени в навечерието на финала. Още във вечното дерби миналата събота Христо Янев показа, че е отдал тотален приоритет на тази надпревара, която изпраща в квалификациите на Лига Европа.

