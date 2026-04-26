Себастиен Ожие спечели победа №68 в WRC

9-кратният световен шампион Себастиен Ожие (Тойота) спечели своята победа №68 в WRC, след като финишира пръв в рали „Канарски острови“, пети кръг от сезона.

Това е първа победа за Себ този сезон, който завърши трети в рали „Монте Карло“, а в „Сафари“ беше класиран 11-и и дава началото на поредната му кампания за световната титла – французинът преследва през 2026 десетата си корона в WRC.

Оливър Солберг катастрофира и отпадна от рали „Канарски острови“

Себ излезе начело в петък сутрин и запази първото място до финала, а от деветата отсечка нататък Оливър Солберг (Тойота) беше този, който редовно топеше аванса на французина. Два етапа преди края разликата се сви на 2,2 секунди, но Оливър катастрофира в предпоследния етап и отпадна, а с това изчезна и напрежението върху Себ.

Втори завърши Елфин Еванс (Тойота), който днес завърши първи в супер неделята и пауърстейджа и заработи максималните 10 точки за деня. А трети остана Сами Паяри (Тойота), за когото това е четвърти пореден подиум в първите пет ралита този сезон.

Солберг догони Ожие в рали „Канарски острови“

Солберг спечели първите две неделни отсечки и беше начело в класирането за супер неделята, но сега си тръгва от Канарските острови с 0 точки.

Досегашният водач в класирането Такамото Кацута (Тойота) остана четвърти, а най-напред от пилотите на Хюндай се класира Адриен Фурмо – пети, но пък той получи наказание от 10 секунди за фалстарт на пауърстейджа и не взе точки от последната отсечка.

Сезонът в WRC продължава след две седмици с рали „Португалия“, където екипажите ще се върнат на макадам.

