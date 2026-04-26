  Себастиен Ожие спечели победа №68 в WRC

Себастиен Ожие спечели победа №68 в WRC

  • 26 апр 2026 | 16:37
9-кратният световен шампион Себастиен Ожие (Тойота) спечели своята победа №68 в WRC, след като финишира пръв в рали „Канарски острови“, пети кръг от сезона.

Това е първа победа за Себ този сезон, който завърши трети в рали „Монте Карло“, а в „Сафари“ беше класиран 11-и и дава началото на поредната му кампания за световната титла – французинът преследва през 2026 десетата си корона в WRC.

Оливър Солберг катастрофира и отпадна от рали „Канарски острови"

Себ излезе начело в петък сутрин и запази първото място до финала, а от деветата отсечка нататък Оливър Солберг (Тойота) беше този, който редовно топеше аванса на французина. Два етапа преди края разликата се сви на 2,2 секунди, но Оливър катастрофира в предпоследния етап и отпадна, а с това изчезна и напрежението върху Себ.

Втори завърши Елфин Еванс (Тойота), който днес завърши първи в супер неделята и пауърстейджа и заработи максималните 10 точки за деня. А трети остана Сами Паяри (Тойота), за когото това е четвърти пореден подиум в първите пет ралита този сезон.

Солберг догони Ожие в рали „Канарски острови"

Солберг спечели първите две неделни отсечки и беше начело в класирането за супер неделята, но сега си тръгва от Канарските острови с 0 точки.

Досегашният водач в класирането Такамото Кацута (Тойота) остана четвърти, а най-напред от пилотите на Хюндай се класира Адриен Фурмо – пети, но пък той получи наказание от 10 секунди за фалстарт на пауърстейджа и не взе точки от последната отсечка.

Сезонът в WRC продължава след две седмици с рали „Португалия“, където екипажите ще се върнат на макадам.

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Алекс Маркес отново покори "Херес" и прекъсна победната серия на Марко Бедзеки

Алекс Маркес отново покори "Херес" и прекъсна победната серия на Марко Бедзеки

  • 26 апр 2026 | 15:49
  • 3213
  • 0
Сена Аджиъс ликува с втората си поредна победа в Moto2 след успех на "Херес"

Сена Аджиъс ликува с втората си поредна победа в Moto2 след успех на "Херес"

  • 26 апр 2026 | 14:02
  • 703
  • 0
Оливър Солберг катастрофира и отпадна от рали „Канарски острови“

Оливър Солберг катастрофира и отпадна от рали „Канарски острови“

  • 26 апр 2026 | 13:47
  • 2439
  • 1
Хорнър: От Либърти Медия ме поканиха на „Херес“

Хорнър: От Либърти Медия ме поканиха на „Херес“

  • 26 апр 2026 | 13:40
  • 730
  • 0
Йос Верстапен с тежка катастрофа на рали

Йос Верстапен с тежка катастрофа на рали

  • 26 апр 2026 | 13:18
  • 6213
  • 1
Максимо Килес изчака своя момент, за да триумфира в Гран При на Испания в Moto3

Максимо Килес изчака своя момент, за да триумфира в Гран При на Испания в Moto3

  • 26 апр 2026 | 12:52
  • 848
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Разправии и след мача на Славия

Разправии и след мача на Славия

  • 26 апр 2026 | 16:30
  • 3047
  • 5
Играч на Левски аут до края на сезона

Играч на Левски аут до края на сезона

  • 26 апр 2026 | 16:11
  • 8770
  • 6
Великият Карлос Насар бе посрещнат по шампионски в България: Няма време за почивка!

Великият Карлос Насар бе посрещнат по шампионски в България: Няма време за почивка!

  • 26 апр 2026 | 15:27
  • 16949
  • 28
Локомотив (Пд) 0:0 Черно море

Локомотив (Пд) 0:0 Черно море

  • 26 апр 2026 | 16:30
  • 2264
  • 2
Съставите на Челси и Лийдс

Съставите на Челси и Лийдс

  • 26 апр 2026 | 16:13
  • 607
  • 3
Най-добрият! Везенков отново е MVP на Евролигата!

Най-добрият! Везенков отново е MVP на Евролигата!

  • 26 апр 2026 | 11:43
  • 9675
  • 29