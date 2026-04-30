Удължават кампанията за набиране на членове във фен клуба на Никола Цолов

Кампанията за набиране на членове на Националния фен клуб на Никола Цолов се удължава до 31 май. Решението е продиктувано от засиления интерес на феновете в цялата страна и значителния брой нови регистрации в първите седмици от старта.

Фен клубът обединява българската общност зад най-обещаващия ни талант в автомобилния спорт и създава активна среда за подкрепа, инициативи и събития.

Членството е на стойност 25 евро на година. Регистрацията е достъпна на официалния сайт nikolatsolovfanclub.com чрез формата "Стани член".

Всеки регистриран фен ще получи официална персонализирана членска карта, специални фен артикули и достъп до събития и инициативи на общността.

Националният фен клуб на Никола Цолов стартира кампания за набиране на членове

Организаторите обявяват, че проектът е само в началото си - в следващите месеци предстоят допълнителни активности, изненади и разширяване на фен общността.