  30 апр 2026 | 08:35
Започват полуфиналите в Лига Европа

В днешния 30-и април (четвъртък) ще се изиграят първите мачове от 1/2-финалите във втория по сила турнир под шапката на УЕФА - Лига Европа. И двата мача стартират от 22:00 часа българско време.

Една от битките ще бъде изцяло английски сблъсък между отборите на Нотингам Форест и Астън Вила. След като преди година в големия финал играха два тима от Англия в лицето на Тотнъм и Манчестър Юнайтед, то сега отново поне единият участник в битката за трофея ще бъде от Острова. Двубоят ще бъде на “Сити Граунд”, а ответният сблъсък ще бъде на “Вила Парк”.

В другата среща португалският Брага е домакин на германския Фрайбург. Иберийците стартираха участието си от предварителните кръгове на надпреварата, като по пътя си там отстраниха българския вицешампион Левски, докато Фрайбург се включи директно от основната схема.

И двата реванша предстоят точно след седмица на 7-и май (четвъртък).

УЕФА и Конкакаф задълбочават сътрудничеството си с Меморандум за разбирателство

