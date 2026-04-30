Верстапен с нови цветове на каската този уикенд

4-кратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен показа новите цветове на каската си, с която ще се състезава този уикенд в Гран При на Маями. За първи път Макс залага на розовото като основен цвят на шлема си.

Все още няма информация какви са мотивите за смяната на цветовата схема на каската на пилота на Ред Бул, като Макс се ограничи с това да публикува снимки на шлема, но не и обяснения.

Пазарът на пилоти във Формула 1: Всички искат Верстапен!

Със сигурност обаче, по-късно днес на срещите на пилотите и отборите с медиите, ще има повече информация за това решение на Макс.

Преди 32 години Формула 1 загуби Роланд Ратценбергер

Програма на уикенда за Гран При на Маями във Формула 1