Мудрик обжалва наказанието си

Крилото на Челси Михайло Мудрик се е обърнал към Спортния Арбитражен Съд и обжалва наказанието си. Украинският национал не е играл от около 18 месеца, след като бе наказан за употреба на допинг. Санкцията първоначално бе временна, като от ФА не са обявили официално дали има решение за пълно наказание.
От Спортния Арбитражен Съд потвърдиха пред "Би Би Си", че са получили жалба срещу ФА от страна на Мудрик. Тя е заведена на 25 февруари 2026 г. и е насрочено изслушване. Мудрик е представляван от фирмаат, която защитаваше Пол Погба, чието наказание бе намалено.
Мудрик пристигна в Челси през януари 2023 г. за 70 милиона евро от Шахтьор (Донецк). Той не е играл в официален мач от ноември 2024 г. Единственото му публично изявление след наказанието бе, че е в шок и не знае да е използван забранени субстанции.