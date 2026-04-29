В Япония: Предното окачване, създадено от Нюи е провал

Отделни елементи от радикалната концепция, използвана от Ейдриън Нюи при създаването на новия автомобил на Астън Мартин за сезон 2026 във Формула 1, са провал. Това се твърди в материал на японското интернет издание as-web.jp.
Един от акцентите на анализа е агресивното оформление на предното окачване и кормилното управление – области, по които Нюи работи след идването си в тима.
„Когато започнахме да анализираме подредбата на елементите на предното окачване, първият въпрос, който си зададохме беше: „Как изобщо работи това“, се казва в материала.
Тази информация идва на фона на драмите, които се разиграват от началото на сезона със задвижващата система на Хонда и вибрациите, които идват от нея и се отразяват на цялостното поведение на AMR26.
„Оперативната ефективност на предното окачване на колата е изключително ниска, от механична гледна точка това е абсурдно решение – твърди авторът на статията. – Погледнете онборд кадрите от колите на Астън Мартин, има моменти, в които пилотът прави дребни корекции с волана, но те изобщо не стигат до колелата.“
Ветеранът сред японските анализатори на Формула 1 Такенори Сумикаку е още по-пряк.
„Като дизайнер на окачвания, за мен това е немислима грешка, този дизайн е провал – обясни Сумикаку, който има богат опит както като анализатор, така и като създател на състезателни автомобили. – Като се има предвид работата на пилотите с волана, то това е дефект по отношение механиката на цялата система.“
