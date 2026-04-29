  Бивш пилот очаква сериозен прогрес на Ред Бул в Маями

Бивш пилот очаква сериозен прогрес на Ред Бул в Маями

  • 29 апр 2026 | 17:24
Бившият пилот във Формула 1 и настоящ тв експерт Джолиън Палмър е на мнение, че дългата пауза между състезателните уикенди в Япония и Маями, ще се окаже от помощ на Ред Бул.

„С оглед на ресурсите на Ред Бул, техните съперници едва ли са искали да им оставят един месец, в който те са изучават събраните данни, работата с колата и производството на новите компоненти – обясни британецът. – Да, тимът беше напуснат от много важни служители, но и много останаха.

Зак Браун: Глупаво е да отписваме Ред Бул въпреки слабия им старт

„Дори Джанпиеро Ламбиазе, за когото се знае, че през 2028 вече ще е част от Макларън, сега ще работи още по-упорито.

„С възможностите, с които разполагат в Ред Бул, мисля, че те няма да имат никакви проблеми да изпреварят Хаас и Алпин, с които се бореха в началото на сезона. Очаквам сериозен прогрес, при това още този уикенд в Маями.“

В Япония: Предното окачване, създадено от Нюи е провал
Програма на уикенда за Гран При на Маями във Формула 1
