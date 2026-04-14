  Резултати и голмайстори след 22-ия кръг на Елитната група до 17 години

  • 14 апр 2026 | 16:51
Първа осмица:

Левски - Славия 1:0
1:0 Калоян Деянски (20')

Локомотив (Пд) - Лудогорец 0:2
0:1Бекир Ампароз (39') аг
0:2 Християн Георгиев (60')

Черно море - Ботев (Пд) 0:0

Септември - ЦСКА 1948 1:0
1:0 Андрей Грозданов (25')

Втора осмица:

ЦСКА - Хебър 2:2
0:1 Кристиян Божилов (34')
1:1 Стивън Матеев (49')
2:1 Георги Стефанов (57')
2:2 Кристиян Божилов (90'+3)

Етър - Пирин 3:2
0:1 Кирил Пецев (3')
0:2 Калоян Иванов (40') аг
1:2 Виктор Иванов (67')
2:2 Веселин Чамурков (77')
3:2 Симон Великов (89')

Спартак (Плевен) - Национал 1:1
1:0 Иво Радев (35')
1:1 Теодор Василев (90'+3)

Фратрия - Арда 0:7
0:1 Хакан Халил (26')
0:2 Беркай Осман (44')
0:3 Николай Чилингиров (54')
0:4 Баки Ахмед (57')
0:5 Беркай Осман (61')
0:6 Бурран Калинов (69')
0:7 Хакан Халил (81')

