Мартин Методиев: Няма да ги подценим

В събота, Бдин (Видин) ще гостува на Ювентус (Малчика). Срещата е от 19-ия кръг на Северозападна Трета лига.

„Не вземаме под внимание незавидното класиране на противника. Борбен е и със сигурност ще избухне с добър резултат в някой от оставащите мачове. Ние не трябва да го позволим в двубоя помежду ни. Гостуванията в с.Малчика, винаги са тежки. Важното е да излезем на терена и да покажем възможностите си, за да постигнем положителен резултат“, коментира пред Sportal.bg Мартин Методиев, треньор на бдинци.