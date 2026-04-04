Бдин се справи с Партизан

Бдин (Видин) се наложи с 2:1 над гостуващия му Партизан (Червен бряг). Срещата е от 16-ия кръг на Северозападна Трета лига. Стана хубав динамичен двубой. Домакините започнаха по-добре. Предимството им материализира Николай Цветков-Демона с попадение в 35-ата минута. Съперникът започна по-активно втората част. Радослав Захариев обаче пропусна да им вкара дузпа. В 66-ата минута пък Красимир Георгиев си вкара автогол – 2:0. След десетина минути Денис Георгиев върна интригата с попадение с глава. В оставащото време имаше още критични моменти пред вратите.