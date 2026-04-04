Бдин се справи с Партизан

  • 4 апр 2026 | 21:56
Бдин (Видин) се наложи с 2:1 над гостуващия му Партизан (Червен бряг). Срещата е от 16-ия кръг на Северозападна Трета лига. Стана хубав динамичен двубой. Домакините започнаха по-добре. Предимството им материализира Николай Цветков-Демона с попадение в 35-ата минута. Съперникът започна по-активно втората част. Радослав Захариев обаче пропусна да им вкара дузпа. В 66-ата минута пък Красимир Георгиев си вкара автогол – 2:0. След десетина минути Денис Георгиев върна интригата с попадение с глава. В оставащото време имаше още критични моменти пред вратите.

Още от БГ Футбол

АЕК и Георгиев с огромна крачка към титлата след победа срещу шампиона

АЕК и Георгиев с огромна крачка към титлата след победа срещу шампиона

  • 5 апр 2026 | 23:44
  • 5330
  • 1
Гневен Найденов след загубата: Пепи Витанов поведе хорото на безхаберието?!

Гневен Найденов след загубата: Пепи Витанов поведе хорото на безхаберието?!

  • 5 апр 2026 | 23:10
  • 16088
  • 12
Хьогмо: Солиден мач за нас

Хьогмо: Солиден мач за нас

  • 5 апр 2026 | 21:54
  • 1487
  • 1
Александров: Дузпата реши мача

Александров: Дузпата реши мача

  • 5 апр 2026 | 21:49
  • 2013
  • 3
Чочев: През втората част тотално контролирахме мача

Чочев: През втората част тотално контролирахме мача

  • 5 апр 2026 | 21:36
  • 1197
  • 0
Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 59775
  • 215
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 59775
  • 215
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 214278
  • 873
Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

  • 6 апр 2026 | 07:17
  • 1727
  • 1
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 40763
  • 23
Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

  • 6 апр 2026 | 06:19
  • 2977
  • 0
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 18602
  • 4