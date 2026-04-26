Бдин с изразителна победа

Бдин (Видин) се наложи с 4:1 над гостуващия му Етър II (Велико Търново). Срещата е от 18-ия кръг на Северозападна Трета лига. Дубълът игра почти цяло второ полувреме с намален състав. Силно начало на домакините. Денис Димитров им даде преднина в 5-ата минута. След още толкова време, Мартин Николов удвои. Последваха пропуски пред вратата на гостите. В 30-ата минута Велизар Вълчев вкара за Етър, но съдията не зачете попадението, отсъждайки засада. В 42-ата минута обаче топката спря в мрежата на бдинци след точен удар на Александър Литаров за 2:1. В 54-ата минута, съотборникът му Кристиян Кънчев получи втори жълт и червен картон. След 120 секунди, Радослав Захариев също се разписа във вратата на търновския тим. Мартин Николов реализира за втори път в 69-ата минута – 4:1.