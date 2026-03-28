Академик (Свищов) надви Бдин

Академик (Свищов) спря силната серия на гостуващия му Бдин (Видин) с 1:0. Срещата е от 15-ия кръг на Северозападна Трета лига. Стана интересен двубой. Домакините тръгнаха в атака още от самото начало. Създадоха и голови положения. Материализираха предимството си в 37-ата минута, когато Кристиян Иванов се възползва от подаване на Димитър Николов и реализира единственото попадение. Секунди преди почивката, съотборника им Митко Русанов уцели гредата от фаул. Същото стори през втората част и Петър Петров, но от игрова ситуация.