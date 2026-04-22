Ботев (Ихтиман) победи Бдин и е на финал за купата на АФЛ

На стадион „Огоста“ в Монтана, Ботев (Ихтиман) се наложи с 2:1 над Бдин (Видин) в полуфинал от турнира за купата на Аматьорската лига. Победата откри пътя за селекцията на Валери Свиленов към битката за трофея. Футболистите му владееха инициативата през 90-те минути. Повече атакуваха. Бдинци заложиха на контраатаки. При една от тях Деян Захариев откри резултата в 53-ата минута. След това на два пъти видинския тим беше близо до второ попадение. Емил Трендафилов изравни в 60-ата минута. Мартин Минчев вкара победния гол, десетина минути преди края. Така на финала Ботев ще играе с Марица (Милево).