ФИА: Системата за подпомагане на стартовете няма да дава спортно предимство

Директорът на състезанията с едноместни болиди към ФИА Николас Томбазис е категоричен, че никой няма да печели спортно предимство от новата система за подпомагане на стартовете във Формула 1.

Като част от промените в правилата, които бяха обявени миналата седмица, се въвежда и системата за подпомагане на стартовете. Нейната идея е да помогне на пилоти, чиито потегляния са изключително бавни, за да се намали риска от инциденти на стартовата система.

Това ще се случва чрез подаването на допълнителна мощност от хибридната система. Томбазис обаче е категоричен, че този механизъм няма да дава спортно предимство на пилотите, които не правят добро потегляне.

„Основно ще има механизъм, който да засича колко добре ускорява дадена кола след определен период от време. Ако то е под определена стойност, тогава системата за подпомагане се активира. За контекст, до момента през сезона тази система щеше да се активира два или три пъти. Един такъв пример е лошият старт на Макс (Верстапен) в Китай. Със сигурност щеше да се намеси в старта на Лиам Лоусън в Австралия, в това няма съмнения.



„Постарахме се да направи така, че този механизъм да не бъде използван умишлено от пилотите за подобряване на стартовете. Неговата идея е да превърне кошмарните стартове в слаби такива, а не слаб такъв в добър.



„Първоначално, когато започнахме дискусиите с отборите, ние им предложихме всеки пилот, чийто старт бъде подпомогнат, да трябва да мине през пит-лейна в края на първата обиколка, за да бъдат обезкуражени всякакви игрички. Универсалното мнение на всички отбори обаче беше, че щом те са в този сценарий, те вече не контролират нещата и са в лоша позиция, така че това няма да е нужно и ние приехме това.



„Но, ако видим, че сме пропуснали нещо, поради каквато и да е причина и хората започнат да извличат предимство, ние ще реагираме. Но не мислим, че това ще е нужно“, обясни Томбазис.

По време на Гран При на Маями тази система само ще бъде изпробвана в хода на свободна тренировка, за да се провери нейната работа. Евентуалното ѝ въвеждане в самите състезания ще се случи чак в Канада в края на месец май, ако не и по-късно.

