Милинкович-Савич върна Ал-Хилал към победите

Ал-Хилал се завърна на победния път в първенството на Саудитска Арабия, след като се наложи с минималното 1:0 в домакинството си на Дамак. Успехът дойде с гол на Сергей Милинкович-Савич в 18-ата минута, който се оказа достатъчен за домакините в този мач да прибавят важни три точки в актива си.

Ал-Хилал имаше тотална доманиция в мача и заслужаваше да спечели доста по-убедително, докато Дамак не отправи нито един точен удар в хода на мача.

Все пак домакините постигнаха своето. В 18-ата минута Тео Ернандес центрира от аутлинията, а Сергей Милинкович-Савич с глава отблизо порази вратата на съперника.

С този успех Ал-Хилал събра актив от 71 точки на 2-рата позиция и се доближи на 5 зад лидера Ал-Насър. Дамак е точно над опасната зона на 15-ото място с 26 точки.