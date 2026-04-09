  3. Бензема избухна с хеттрик за Ал-Хилал

  • 9 апр 2026 | 02:24
Карим Бензема отбеляза първия си хеттрик с екипа на Ал-Хилал. Бившата звезда на Реал Мадрид се разписа три пъти още до почивката, а освен това пропусна и дузпа при разгромната победа с 6:0 над Ал-Файха в среща от 28-ия кръг на първенството на Саудитска Арабия.

Мотеб Ал-Харби откри резултата в 7-ата минута, а в следващата атака Бензема удвои аванса на домакините. В 30-ата минута Бензема пропусна дузпа, но избитата от вратаря топка беше довкарана от французина за 3:0. В добавеното време на първата част 38-годишният нападател засече перфектно центриране на Сергей Милинкович-Савич и оформи хеттрика си.

Разгромния успех на домакините стана факт след попадения на Салем Ал-Даусари (55') и Маркос Леонардо (76'). По този начин Ал-Хилал събра 68 точки и измести от второто място Ал-Ахли.

Ал-Итихад се провали за пореден път през сезона и загуби с 3:4 от гостуващия Неом. Отборът на Серджио Консейсао заема шестото място, на точка зад Ал-Таавон на Марин Петков.

В друг мач снощи Ал-Ахли стигна само до 1:1 при визитата си на Ал-Файха, въпреи поредния гол на Айвън Тони, който вече има 27 попадения през сезона и е лидер в листата на стрелците.

Вратарят на Рексъм Оконкво взе нигерийски паспорт

20 години по-късно: Атлетико превзе "Камп Ноу" и е по-близо от Барса до полуфиналите в ШЛ

ПСЖ пропусна да разгроми Ливърпул в Париж, но вече поглежда към полуфиналите

Марсилия представи новата си емблема

Галатасарай удари Гьозтепе с познат резултат, тимът на Мъри Стоилов стана жертва на собствените си пропуски

Гол с пета не стигна за победа на Брага в иберийския сблъсък с Бетис

20 години по-късно: Атлетико превзе "Камп Ноу" и е по-близо от Барса до полуфиналите в ШЛ

ПСЖ пропусна да разгроми Ливърпул в Париж, но вече поглежда към полуфиналите

ЦСКА се измъкна от огромна издънка с гол в 94-ата минута, Петко Панайотов е големият герой

Ботев и Локомотив решиха дербито на Пловдив за едно полувреме

Левски обърна ЦСКА и е на победа от финал в efbet Супер Волей

"Орела" подкара играчите на ЦСКА, рядко треньор се изказва така за футболисти на съперника

