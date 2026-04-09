Бензема избухна с хеттрик за Ал-Хилал

Карим Бензема отбеляза първия си хеттрик с екипа на Ал-Хилал. Бившата звезда на Реал Мадрид се разписа три пъти още до почивката, а освен това пропусна и дузпа при разгромната победа с 6:0 над Ал-Файха в среща от 28-ия кръг на първенството на Саудитска Арабия.

Мотеб Ал-Харби откри резултата в 7-ата минута, а в следващата атака Бензема удвои аванса на домакините. В 30-ата минута Бензема пропусна дузпа, но избитата от вратаря топка беше довкарана от французина за 3:0. В добавеното време на първата част 38-годишният нападател засече перфектно центриране на Сергей Милинкович-Савич и оформи хеттрика си.

Разгромния успех на домакините стана факт след попадения на Салем Ал-Даусари (55') и Маркос Леонардо (76'). По този начин Ал-Хилал събра 68 точки и измести от второто място Ал-Ахли.

Ал-Итихад се провали за пореден път през сезона и загуби с 3:4 от гостуващия Неом. Отборът на Серджио Консейсао заема шестото място, на точка зад Ал-Таавон на Марин Петков.

В друг мач снощи Ал-Ахли стигна само до 1:1 при визитата си на Ал-Файха, въпреи поредния гол на Айвън Тони, който вече има 27 попадения през сезона и е лидер в листата на стрелците.