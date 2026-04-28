Локо (Пловдив): Първата среща ще се помни цял живот, но нашата работа още не е приключила

Ръководството на Локомотив (Пловдив) се обърна към привържениците на тима преди реванша с Арда от полуфиналите за Sesame Купа на България. Двубоят между двата тима е в четвъртък (30 април) от 19:00 часа, а “смърфовете” имат преднина от 4:0 след първата среща.

Ето какво пишат от Локомотив:

Локомотив приема Арда този четвъртък във втори полуфинал за Купата на България!

Първата среща ще се помни цял живот, но нашата работа още не е приключила.

Предстои втори мач, в който да покажем отново локомотивския дух!

Имаме отново нужда от вашата подкрепа! Нека заедно да извървим последната крачка по пътя към финала!